Elecciones y ausentismo: “Los que no votan son cómplices del fracaso”

Un fenómeno particular viene repitiéndose en las elecciones provinciales de este año: la usencia de ciudadanos a la hora de ir a las urnas. De hecho, en total, se calcula que hasta el momento unas 5.360.000 personas han decidido no ir a votar este año; la preocupación gira en torno a que este número siga creciendo a pasos agigantados, y con las PASO presidenciales como próximo escenario, la inquietud se agiganta.

“Ese perjuicio del ‘no te metás’ que vivimos durante el último proceso militar no terminó en 1982, siguen vigentes algunos aspectos y esta frase entre ellos”, consideró el abogado Guillermo Martinelli, diputado provincial mandato cumplido, al ser consultado sobre el panorama.

Cabe destacar que ha ganado popularidad la posición que muestra un cierto descreimiento en el proceso electoral/político y aduce que, el día después de la votación, gane quien gane, el elector debe retornar a su trabajo, es decir, continuar su vida como si nada hubiese ocurrido y los resultados le fueran ajenos.

“Pero es una suerte que el que vota tenga que seguir trabajando al otro día, ahora, ¿votar no es para ellos?”, cuestionó el exlegislador, y continuó: “Ahora tenemos un promedio de 40% de ausentismo en las elecciones de las provincias, bueno, eso expresa una falta de compromiso; dejar de ser ciudadano para convertirte en habitante y regalar la posibilidad a los más organizados de ser gobierno y elegir cómo vamos a vivir”.

Para Martinelli no hay ninguna ventaja en no votar.

Relató, en este punto, que – justamente - en Argentina es una ventaja el voto obligatorio. Es que, comparó, en Estados Unidos, país donde el voto es optativo, solo se necesita obtener un 15% de votos para llegar a la Presidencia.

“En Argentina tenemos la posibilidad de que todos elijamos quién va a gobernar, sin embargo, tenemos gente que cree más astuta porque no vota, ¿de dónde se saca esa idea de superioridad? La gente cree que no es responsable y si, los que nos votan son cómplices del fracaso. A los que ganen no les interesa lo que pueda pasar con los que no votan”, sentenció el exdiputado provincial.