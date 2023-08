José Luis Perales desmintió rumores sobre su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

Este lunes por la tarde, se viralizó el rumor sobre el supuesto fallecimiento del cantautor español José Luis Perales. Muchos portales internacionales hicieron eco de la noticias pero no había una confirmación de su entorno.

Pasada las 17 hs, el propio José Luis Perales publicó un video en facebook donde desmintió los rumores.

"Hola amigos os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer y que estamos a puntos de marcharnos, pero de repente nos encontramos que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto", expresó en el inicio y agregó "La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca".

El cantautor anunció que está por emprender su regreso a España. "Hasta mañana un abrazo muy fuerte para todos, y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Les aviso que estamos muy bien y se acabó", cerró.