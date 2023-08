El reclamo de García Cuerva, en el Día de San Cayetano: "No hay bolsillo que alcance"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, apuntó contra la situación económica que atraviesa la Argentina, durante la misa principal por el Día de San Cayetano: ""No hay bolsillo que alcance".

A pocos días de las PASO, García Cuerva sostuvo: "Por más que muchos tienen trabajo, no alcanza, no hay bolsillo que alcance". Y agregó: "Soñemos con más y mejor trabajo para todos y todas porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo".

Con información de Noticias Argentinas