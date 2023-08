Son jornadas que el gobierno nacional tratará que transcurran con el menor nivel de conflictividad social. Es la razón que se adjudicó a la decisión de postergar hasta la próxima semana la difusión del dato de inflación, en un esfuerzo inútil por tapar lo que el presupuesto familiar muestra día a día. De todas maneras, el Indec publicó las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer trimestre de 2023, que permiten determinar la evolución de la pobreza e indigencia en adultos y en niños.

Si bien se corresponden con el arranque del año arrojan datos concretos que determinan que respecto del mismo período del año anterior, la pobreza registró un aumento de más de 4 puntos porcentuales y a marzo alcanzó casi el 39%; en población significan más de un millón de personas que en el territorio urbano –que es lo que mide la encuesta- descendieron socialmente. Si se proyecta este número a todo el país, puede hablarse de 2 millones de nuevos pobres y la mayor parte de ellos son niños y adolescentes. Además, en la Argentina, hay casi 100 mil niños que no acceden a una canasta mínima de alimentos; son indigentes pese a la ayuda social que reciben.

Si esos datos son preocupantes, la pobreza terminó en el primer semestre de este año en un promedio de 42% según la proyección de los especialistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Estas oscuras perspectivas obligan a ajustar el mensaje si lo que se espera es convencer al electorado, desde cualquier sector político.

Los que empiezan este lunes son días trascendentes y coincide esta fecha con la jornada en la que el mundo católico celebra a San Cayetano, el santo con mayor vinculación con la política ya que ha sido erigido en el defensor de la paz y el trabajo y el proveedor del pan. Cabe destacar que su invocación cubrió portentosas manifestaciones de protesta durante y después de la última dictadura militar. Hoy es la estampita que agitan los autodenominados “cayetanos”, referentes de movimientos sociales que siguen demandando -además de trabajo- tierra y techo.

A más de cuarenta años desde la primera movilización multitudinaria contra las políticas de la dictadura militar, se mantiene la confluencia entre organizaciones obreras y la ceremonia del santo patrono del trabajo. Como en 1981, la gran marcha a la iglesia de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, sigue repitiéndose para reclamar por la mismas carencias, algunas agravadas desde finales del siglo pasado, según los índices de pobreza, indigencia y de la precarización laboral. Mientras haya hambre, San Cayetano no transcurrirá su día en soledad.

En Salta la convocatoria se cumplió el domingo, con importante participación de fieles pero no tan significativa presencia de autoridades gubernamentales ni de referentes gremiales. Como siempre, la imagen fue rodeada por creyentes que van a pedir o a agradecer y a escuchar la voz de los pastores, que viene endureciéndose desde comienzo de este año electoral.

En la celebración de este domingo, el Arzobispo de Salta reconoció que se vive una época cada vez más difícil en orden a descubrir espacios y oportunidades de trabajo lo que compromete a todos a ser muy responsables con el que tienen. Exhortó a los empresarios a extremar sus esfuerzos a fin de poder dar trabajo a los demás pero especialmente pidió a “los que tienen el deber de gobernar las ciudades, las provincias, los pueblos, las naciones, a pensar una sociedad que no excluya, y no hay otro camino de inclusión que no sea el trabajo".

Son propuestas que deben acompañar estos momentos de reflexión, a fin de aprovechar las oportunidades que da la democracia de participar en la construcción del destino nacional.

Salta, 07 de agosto de 2023