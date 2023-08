Buscan adherir a una ley nacional para jerarquizar a enfermeros profesionales

La cámara de senadores dio media sanción al proyecto de adhesión a la ley nacional 27.712 que busca jerarquizar a los enfermeros profesionales de la salud, establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según necesidades de cada provincia.

El Senador Manuel Pailer –autor del proyecto- explicó que la norma también prevé la conformación de una comisión nacional de formación y desarrollo de enfermería como organismo de asesoramiento técnico integrado por referente de ministerios de Educación, Salud y Trabajo de la Nación, sindicatos, instituciones educativas superiores y universitarias y asociaciones profesionales.

“Su trabajo será brindar recomendaciones sobre las cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para las mejoras continuas para la formación y desarrollo profesional de enfermería. Así mismo promueve el acompañamiento en la profesionalización de los auxiliares de enfermería, que actualmente integran el sistema se salud público y privado, para que validen sus conocimientos y puedan acceder a técnicas y licenciaturas”, detalló.

Según se expuso, la ley nacional también establece mecanismos de evaluación y autoevaluación de la calidad de instituciones formadoras y contempla el otorgamiento de incentivo y aportes económicos a la formación mediante becas e instrumentos y equipamiento para la capacitación.

“Otorga carácter de ley a PRONAFE en la órbita de la cartera educativa de la Nación, a través de este programa se destina recursos humanos y técnicos para trabajar con los equipos de salud de todo el país, otorgando becas, herramientas, capacitación a docentes y habilitación de prácticas profesionales de simulación para estudiantes”, explicó.

A su tiempo el Senador por Cachi Walter Wayar, adelantó su voto positivo pero señaló la importancia de acompañar este proyecto con políticas destinadas a fomentar la inserción laboral.

“Hay miles de recibidos de enfermeros sin posibilidad de trabajo en la provincia y esto no significa que no esté faltando personal de enfermería en la salud pública o en el sector privada, entonces si hoy le vamos a dar voto positivo a esta ley que quede claro que las políticas del Gobierno tienen que tender a que luego, quienes incentivamos a estudiar, tengan la posibilidad de desarrollarse y realizarse en el trabajo genuino”, dijo ya agregó “hay que acompañarlos en el camino de tener un trabajo porque si su futuro va a ser ver si puede poner su pequeño consultorio para poner inyecciones no le está garantizando ni la profesión, ni la comida diaria de su familia”.