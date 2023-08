Turistas francesas: “La justicia de Salta quedó ante el mundo como subordinada política"

La abogada Sonia Escudero se pronunció sobre el pedido, que cumplió seis años, hecho por la organización de DDHH Innocence Project que requirió un nuevo juicio contra uno de los condenados por el crimen de las turistas francesas porque consideró que se lo encarceló injustamente después de haber sido absuelto por el beneficio de la duda.

“La instrucción estuvo plagada de irregularidades. Hubieron pruebas introducidas de manera irregular, algunas se plantaron y hasta se torturó a personas para obtener confesiones de perejiles”, afirmó Escudero.

Recordó que en 2014, el Tribunal integrado por Angel Amadeo Longarte, Héctor Pucheta y Bernardo Ruiz, prestigiaron a la justicia al encabezar un juicio justo, que escuchó a los testigos, valoró las pruebas y dictó una sentencia justa. “No había pruebas para condenar a Vilte Laxi y Santos Vera”, destacó Sonia Escudero.

Sin embargo, señaló que de manera sorpresiva, en febrero de 2016 un Tribunal de Impugnación, conformado por Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, revocó la absolución de Santos Clemente Vera y le aplicó una condena a perpetua de manera irregular.

“El Código Procesal Penal de Salta establece, claramente, que el tribunal de casación no puede condenar en segunda instancia. Ese Tribunal tenía que devolver la causa para un nuevo juicio, no podía revocar la absolución y proceder a la condena porque no escuchó testigos, involucrados ni tuvo en su poder las pruebas”, remarcó Sonia Escudero.

“La sociedad pide la verdad, no cualquier condena. Lo que pedimos es justicia. Esta sentencia tiene muchas fallas y a nivel internacional deja a Salta mal parada. La deja como una justicia subordinada al poder político”, subrayó.