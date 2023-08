Justicia Social o Planes sociales

Ante el fracaso de crear un modelo económico inclusivo en la Argentina, hemos abusado de los planes sociales. La senda de la justicia social es inseparable de la creación de riqueza a través del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad.

Lo que tenemos que hacer es distribuir riqueza, no repartir pobreza. Lamentablemente en la Argentina es imposible que nosotros podamos salir adelante, si seguimos insistiendo con estas viejas recetas.

Desde que volvimos a la democracia una de las cosas que no pudimos resolver es ese problema histórico y estructural vinculado a la pobreza, y de hecho ha crecido sustancialmente. Por eso, se han ido implementando asistencias sociales, subsidios y distintos mecanismos para ir aliviando la situación social de los más pobres inclusive llegando a hacerlo con financiamiento externo. Algo que debiera ser una política transitoria, en la Argentina se convirtió en una política permanente.

Los sucesivos gobiernos abusaron de esta fórmula, hoy por hoy el 40% de los hogares de Argentina recibe un tipo de asistencia social, y yo no estoy hablando de jubilaciones o pensiones, sino algún tipo de problema social que la familia no puede resolver y esta ayuda en alguna medida termina significando un indicador de esa pobreza estructural. Porque la familia no tiene autonomía económica para resolverlo.

Este es un fracaso de un modelo económico inclusivo que nosotros a través de los planes sociales quisimos recuperar.

El otro mecanismo igual de nocivo es el tema de abusar de la promoción del gasto público y el consumo antes que la inversión, entonces incentivamos generar más gasto en vez de trabajar sobre lo que significa el ahorro, la inversión.

Entonces necesitamos construir un puente entre la economía social y la economía más dinámica porque sino, no vamos a entrar todos. Necesitamos crecer para entrar todos generando riqueza, no repartiendo planes sociales.

Por eso decimos que la senda de la justicia social es inseparable de la creación de riqueza a través del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad.

Insisto hay que distribuir riqueza no pobreza. En la economía globalizada esa demanda requiere participar activamente en la carrera mundial de la competitividad. Para eso es importante la alianza entre la producción y el trabajo.