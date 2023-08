Malos gobiernos

En primer lugar debo señalar que en nuestra organización constitucional se establece que la propiedad es inviolable y nadie puede ser privada de ella, salvo por expropiación la que debe ser dispuesta por ley dictada por el congreso nacional y previamente indemnizada.

En el caso que nos ocupa el congreso argentino, del que participaba en ese tiempo en igual cargo al actual el senador Romero, fue el que dispuso la expropiación, A su vez la ley estableció el mecanismo indemnizatorio, el que cumplió el gobierno de la Doctora Kirchner. El sujeto expropiado debe recurrir a la Justicia cuando considera que el monto abonado es inferior al que vale la cosa expropiada, Monto, reitero que deriva de la aplicación de la ley vigente, dictada por el Congreso Nacional y no reformada por las innumerables composiciones de diputados y senadores desde su sanción a la fecha. Es decir la expropiación y el pago indemnizatorio fue como lo dispuso el Congreso Nacional.

Fue malo acaso recuperar una de las empresas estatales creada por un gobierno radical con el fin de lograr nuestra soberanía energética o por el contrario lo malo fue su enajenación por monedas por el gobierno de Carlos Saúl Menen, quitando conjuntamente con otras tan importantes como ésta, del patrimonio edificado con el aporte de muchas generaciones de argentinos en beneficio precisamente del país.

El senador, refiriéndose a ello, dice que fue un “error” de la administración menemista entregar la acción de oro del país. Califica de error el haber perdido la acción de oro con lo que era el resguardo del Estado en la administración de YPF a favor de los argentinos cuando claramente no fue un error sino una acción perfectamente pensada y dispuesta para darle a la compañía extranjera el arbitrio absoluto de tan importante empresa que dejó de ser nacional y de servir a los argentinos, para ser una empresa privada internacional en la búsqueda de ganancias sustanciales en desmedro de una política encaminada a la soberanía energética nacional.

Obviamente que el senador nacional es muy indulgente con la administración menemista que tanto daño hizo a la economía argentina y cáustico contra el gobierno de la Doctora Kirchner cuando lo hecho está encaminado al desarrollo y bienestar argentino y dentro de lo dispuesto por Senadores y Diputados Nacionales, con la aplicación de la ley de expropiación, también dictada por el Congreso Argentino. El senador dijo que el problema no es ni el estatismo ni los privados, son los malos gobiernos.

Los argentinos debemos tener claro qué acciones estuvieron encaminadas en favor del país y cuáles a favor de grupos y pulpos económicos nacionales e internacionales. Estos que reclaman en Nueva York lo hacen para ingresar en sus arcas fuertes sumas de dólares que no pagaron por YPF y que tampoco engrandecieron la empresa.

