Salud Pública comenzó la evaluación semestral de las áreas operativas

En Pichanal se llevó a cabo la primera evaluación zonal de las áreas operativas del norte provincial, en la que los gerentes de los hospitales base presentaron al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, los principales indicadores del primer semestre del presente año.

Esta evaluación se hizo sobre 15 áreas operativas: Orán, Embarcación, General Mosconi, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Aguaray, Tartagal, Salvador Mazza, Santa Victoria Este, Morillo, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Alto La Sierra, Urundel e Hipólito Yrigoyen.

Cada gerente general expuso los datos referidos a población de cobertura, recurso humano médico y no médico, camas disponibles, porcentaje de ocupación, promedio de permanencia de pacientes hospitalizados, consultas médicas ambulatorias y por guardia, consultas no médicas, exámenes complementarios, situación nutricional, nacidos vivos, mortalidad materna e infantil, etc.

“Estas evaluaciones son muy útiles para conocer fehacientemente los indicadores hospitalarios y nutricionales”, dijo la secretaria de Desarrollo Organizacional, Ana Inés Reartes, destacando la importancia del correcto registro informático para reflejar cabalmente cada situación.

En este marco, el ministro Federico Mangione impartió pautas para la regionalización de la atención, que consiste en que médicos, odontólogos, bioquímicos y otros profesionales cubran a la población no sólo de su área operativa, sino que extiendan la cobertura a las áreas vecinas.

“La evaluación no es para tomar examen y castigar, sino para mejorar las estrategias y optimizar el uso de los recursos”, dijo Mangione, acotando que la atención de la salud pública es transversal, ya que intervienen factores ambientales y sociales, como ocurre con el dengue y los problemas de nutrición.