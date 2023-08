El plan de seguridad de Rodríguez Larreta

Se está ante una propuesta elogiable, porque es el primero en su tipo, es de estricta actualidad y responde a una de las mayores preocupaciones de los argentinos: la inseguridad -sobre todo urbana- y qué hacer para resolverla.

En el orden en que fueron presentadas las medidas son las siguientes: 1) mandar al ejército blindar la frontera enviar; 10.000 nuevos gendarmes y miembros de la Policía Federal Argentina a las zona más críticas del país; 2) crear el grupo de élite anti narcotráfico, 3) promover la sanción de una Ley de Extinción de Dominio para incautar los bienes de los criminales; 4) establecer módulo de seguridad en las cárceles, que incluyan inhibidores de señales para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales; 5) ir a buscar a los prófugos; usar cámaras de reconocimiento facial y equipos especiales de la fuerza de seguridad; 6) promover la aprobación de un nuevo Código Penal; 7)reformar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que incluye a disminuir la edad de imputabilidad a los 14 años; 8) establecer el sistema acusatorio Federal con prioridad en Rosario, Santa Fe; 9) promover el juicio por jurados; 10) brindar asistencias psicológica ayude económica y asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de la inseguridad; 11) retomar el control de la calle en los barrios más violentos; 12) entrenar por el mínimo de un año y equipar a la policía proveerla de chalecos armas pistolas taiser y handis; 13) establecer beneficios para los que elijan la profesión policial tales como mejores salarios acceso a la vivienda y sistema de salud.

A continuación, les diré lo que pienso de cada una de estas propuestas. Tengo algunos desacuerdos; con otras estoy parcialmente de acuerdo. Trataré de explicarlo a continuación.

Varias de estas propuestas serán difíciles de concretarse, porque requieren de la intervención del Congreso, no sólo por el trámite parlamentario, sino por el tiempo que normalmente llevará. Por ello, en este grupo incluso el nuevo rol que pretende asignarse al Ejército Argentino de sus cambios colaterales. Será preciso modificar la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, como mínimo. Dicho esto, estoy en desacuerdo con esta propuesta. Creo que el rol del Ejército -y de las Fuerzas Armadas- es la defensa la integridad territorial y política del país no lo que pueda suceder con la seguridad de interior que deberá resolverse con las fuerzas de seguridad y policiales. De hecho la vigente Ley de Seguridad Interior prevé una extrema posibilidad de disponer la intervención militar, que durante toda su vigencia no llegó a aplicarse.

En el mismo grupo incluye la Ley de Extinción de Dominio, por los mismos motivos y a la propuesta de sancionar un nuevo Código Penal. En los dos casos corresponde la intervención del Congreso.

Respecto a la primera ley, hubo países -como Colombia- en los cuales y para el mismo objetivo se debió reformar la Constitución, por la cláusula de la propiedad privada. En cuanto al nuevo Código Penal, los más recientes proyectos ingresados al Congreso, que no fueron tratados fueron los de la Comisión Zaffaronni, del año 2014 y de la Comisión Borinski, del año 2017. Es un código que ya cumplió 100 años y necesita de una apuesta al día integral.