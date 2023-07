Reparación

La inauguración de la exitosa muestra, en su versión 135, tuvo el condimento de la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia, que no fue obviada en el discurso central de la ceremonia que reunió a gobernantes de provincias y representantes de países vecinos, además de productores de todo el país y referentes de distintos sectores de la vida argentina. La ausencia de enviados del gobierno nacional –de cuño peronista- no sorprendió ni alteró la naturaleza del encuentro. Sí puso en evidencia el papel que en la historia argentina jugó la institución y que parece no está dispuesta a repetirlo.

El discurso de Nicolás Pino, presidente de la entidad agropecuaria, expuso los problemas que atraviesa la actividad, cuya productividad está afectada por muchos factores, especialmente por las medidas dispuestas por el Gobierno, que está generando el desarraigo creciente de los productores. Denunció que se ven forzados a buscar el sustento en otro lugar, “dejando el campo improductivo”. Como es de práctica en estas alocuciones, marcó que “se necesitan reglas claras, justas y previsibles que generen confianza y se puedan instrumentar”.

Los anuncios realizados la semana pasada por el ministro y precandidato presidencial Sergio Massa, fueron cuestionados porque no dan previsibilidad. Aseguran que son medidas que se toman por una necesidad financiera del gobierno y no en beneficio del campo. Las demandas ya están en los despachos oficiales pero también en los equipos de campaña de los principales candidatos; es un documento que elaboraron casi 60 entidades, titulado “Agrobioindustria: Aportes para un país diferente”, que identifica los problemas y propone las soluciones.

A la par, la Sociedad Rural ha expresado su intención de comprometerse con el futuro de la democracia. Su mirada es muy crítica respecto de la política, a la que observa plagada de fallas, como la corrupción, el clientelismo, el nepotismo y la manipulación de los votantes. Pero tiene sus propios intereses porque quiere llegar a los lugares donde se toman las decisiones. Nicolás Pino no dejó lugar a las dudas. “El país necesita representantes del campo en la creación y reforma de las leyes”, dijo al marcar como un error la decisión de la provincia de Misiones de prohibir el uso del glifosato en su territorio.

Desde de su fundación en 1866, en la casa de la familia Martínez de Hoz, la Rural tuvo injerencia en asuntos públicos, que trascendieron su propósito de proteger los intereses del campo. Los historiadores destacan la relación de la entidad con el poder político, especialmente el aporte de sus dirigentes para cubrir funciones en los gobiernos militares. Es conocido el vínculo con las Fuerzas Armadas, que se hacía más explícito en los momentos inmediatamente anteriores a los golpes de estado y durante los gobiernos militares, mientras que tendía a disiparse hacia el fin de los mismos.

Desde 1983, la histórica confrontación con el peronismo se reflejó en la ausencia de los representantes de gobiernos de ese espacio político en las ferias, aunque hubo diálogos institucionales. También se llegó a rupturas inquietantes como las que provocó la Resolución 125, en 2008, que alineó al país detrás de la dirigencia agraria u oponiéndose a ella.

Desde el discurso se han notado cambios que llevó a que en la inauguración de la muestra de este año, se declarara que la Sociedad Rural va por la profundización de la democracia republicana, que “debe ser reivindicada, rescatada, perfeccionada. La respuesta no es el autoritarismo ni el populismo”, se dijo en la oportunidad.

Es de esperar que no sea una declamación sino que se haya aprendido la lección que 40 años atrás dio aquel que nunca mancilló la Constitución Nacional.

Salta, 31 de julio de 2023