Vecinos de Campo Caseros molestos por una obra inconclusa

En principio estuvo prevista por tres meses, y ya son más de seis y aun no la concluyen. Reclaman a la Municipalidad y Aguas del Norte.

“Estamos cansados, ya no sé a dónde hacer denuncia con respecto al estado del pasaje, los robos y la obra”, manifestó por Aries Paula, vecina del Pasaje Yapeyú al 1200, entre Coronel Moldes y Talcahuano, en el barrio Campo Caseros a metros de la Plaza Alvarado y Avenida San Martín.

Según contó la vecina, el problema no radica solo en la finalización de la obra que se trata de un recambio de cañerías, sino que se suma la inseguridad y el no poder transitar por las veredas. En particular tiene un bebé y es para ella imposible llevarlo en el cochecito, agregó.

Otro punto del reclamo se sostiene en el estado de suciedad del Pasaje ya que aseguró que hace más de seis meses el barrendero no circula por allí.

“La Municipalidad no da respuesta, Aguas del Norte tampoco y estamos los vecinos cansados de la mugre, las motos en las veredas y el no poder caminar en libertad”, se quejó.