Litio: “Falta comunicación ante el discurso del miedo”

Tras la reunión con el sector minero provincial, el Senador por Los Andes, Leopoldo Salva anunció la presentación de un Proyecto de Ley para que el 3% de las regalías que percibe la provincia se liquiden según facturación en lugar de la declaración jurada vigente en la actualidad. Sobre ese aspecto se analizaron los distintos tributos que debe abonar el sector, tales como canon, tasas municipales, tasas de higiene y seguridad, indicando el sector empresario que la Nación se lleva el 83% de la carga impositiva del sector minero.

En Hablemos de política, el Senador por La Caldera, Miguel Clabró, coautor del proyecto, comentó que la comisión de minería de la cámara realizó viajes a las zonas donde se explotaría el litio y admitió que “genera miedo” respecto al impacto, algo que se habló con la secretaria de Minería, Romina Sassarini.

“Le decía a la secretaria de Minería de aceptar nuestra crítica, nos está faltando cuajarlo socialmente, está faltando comunicación, entonces es fácil que entre el discurso y el miedo “no a la minería contaminante”, ese discurso entra y la gente rechaza”, expresó.

Calabró señaló que “a la gente le preocupan fundamentalmente el tema del impacto ambiental, el tema de todos los pasivos, con la afectación de la flora, de la fauna y el tema del agua” y que hay que despejarlo con diálogo.

“Los que estamos fallando somos los que estamos en el medio, entre Sáenz y la gente, Sáenz tiene clarísimo el proyecto de desarrollo para la provincia, no solo para la provincia, sino para todo el norte, para todo el noroeste. Me parece que desde sus ministros, desde nosotros, sus legisladores o sus intendentes, no, no lo estamos entendiendo. Me parece como que estamos siendo un tapón”, dijo.

En este sentido, el Senador animó a proyectos de desarrollo municipales. “Esta discusión hay que darla con la gente sobre qué queremos en nuestra zona, cada uno tiene su riqueza, cada uno tiene su fortaleza, sus debilidades. Me parece que la discusión hay que empezarla ahí”, expresó.