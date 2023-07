Senadores insisten con la emergencia en el transporte y piden “criterio” en control vehicular

El Senador por Güemes, Carlos Rosso insistió en la emergencia en el transporte de pasajeros que existe en el interior provincial y, puntualmente sobre el Departamento de Güemes, Rosso detalló que las opciones para los traslados no solucionan la demanda.

“No tenemos Saeta en Güemes, la gente tiene la opción de tomar un remis que no está regularizado y cobran lo que quieren, surgieron como cooperativa y ahora hay un negocio”, dijo y agregó que los autos llevan a cuatro pasajeros cobrando $900 por cada uno.

Otra opción es el tren, del que señaló que hay que reservar con tiempo el pasaje por que “hay tres paradas, sube gente de Campo Santo, de El Bordo, y hay dos frecuencias, una a la mañana y otra a la tarde”.

El colectivo es una tercera posibilidad de traslado, sobre ello el legislador señaló que “no tiene frecuencias a cada rato” y que de los $300 ahora hay un incremento de $550. Así mismo contó que con concejales de El Bordo, Campo Santo y General Güemes se reunieron con autoridades de la empresa La Veloz del Norte en busca de una solución pero les informar que “en agosto van a dejar de brindar algunos servicios en ranzón de que el servicio es deficitario ya que tienen una deuda abismal con la provincia de más de $12 millones”.

Las críticas al control vehicular

En el análisis de las falencias del transporte, el diputado Carlos Rosso también apuntó contra el control vehicular en los caminos.

“Es lamentable el control que hacen, quieren indagar si sos familiar, si cuando te están cobrando, cuando le estas explicando que no es remis. A la policía puntualmente, criterio. Yo también vengo a trabajar y no puede estar diez minutos al costado esperando y no crean que el hombre que viene trabaja conmigo y que éste Senador no tiene vehículo” dijo.

A la exposición se le sumó el Senador de Cachi, Walter Wayar, quien señaló que existen fallas en los nuevos alcoholímetros adquiridos generando “más demoras en las filas” y planteó una autocrítica.

“La policía vial tiene que mostrar que genera mejoras, mejores conductas en los que van al volante, pero no para entorpecer. Cuando vemos este tipo de política y lo planteamos como pedido, estamos faltando también, podríamos legislar, acordar con otros poderes situaciones”, dijo y propuso una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez.

Al análisis adhirió el presidente de la cámara, Antonio Marocco, quien resaltó una cantidad excesiva de controles. “Cinco controles vehiculares en 189 kilómetros dentro de la frontera de la provincia, de Capital a Cafayate, todos con la misma pregunta” dijo y agregó “creo que la comunicación interna falta”.