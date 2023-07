Debate por la ley de violencia laboral: Juárez recordó episodios en la Cámara, Rallé la cruzó

A la hora de tratar el proyecto para prevenir la violencia laboral en la Administración Pública, la diputada Mónica Juárez recordó algunos episodios que le tocó vivir cuando inició su tarea legislativa, no obstante, sin nombrarla, su par Germán Rallé aseguró que “representar a otro género en la Cámara no da derecho a levantar la voz”.

Diputados le dieron media sanción al proyecto que prevé la sensibilización en materia de violencia y acoso laboral en todos los estamentos de la Administración Pública salteña.

Así, al momento de tomar la palabra durante el debate del proyecto, la diputada Mónica Juárez recordó que le tocó vivir episodios de este tipo en sus inicios en la Cámara.

“Recuerdo que me tomaban fotos de los pies y de las piernas para burlarse”, aseguró la legisladora, y añadió que, por estas situaciones, estuvo en tratamiento psicológico durante sus primeros años en la Cámara.

Explicó, en este sentido, que recurrió a ayuda profesional y que algunos de sus pares le brindaron apoyo para sobrellevar lo que ocurría.

“¿Cómo no vamos a hablar de violencia en esta cámara?”, cuestionó Juárez, y continuó: “Al principio me hacían sentir incomoda, pero las víctimas no debemos callarnos, debemos hablar y las leyes nos deben acompañar”.

Concluyendo, la diputada celebró el tratamiento del proyecto, pero alertó que, una vez aprobados, deben ser aplicados para no caer en una actitud “hipócrita”.

A su turno, el diputado Germán Rallé dijo sentirse “dolido” por escuchar a un par decir que en la Cámara hubo violencia.

“Siempre sostuvimos que la esencia de esta Cámara son las relaciones humanas”, aseguró, y disparó: “Ahora, representar a otro género no da derecho a levantar la voz. Lo quiero decir”.

Señaló que la discusión en Comisiones se da sin mayores inconvenientes, entre pares – del género que sean – y siempre manteniendo el “entendimiento y el nivel de respeto”.

“El mismo trato se le da a los empleados de esta Cámara. Siempre la premisa es compartir la tarea legislativa”, finalizó.