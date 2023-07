Temporada de Invierno: Expectativa por números récord

En comunicación con Aries el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Juan Lucero, analizó la actividad del sector en el marco de la temporada alta. Destacó que por el movimiento tanto en Capital como en el Interior, puede haber números récord.

“Realmente venimos cumpliendo y superando la expectativa con una temporada muy movida; se ve mucha gente en las calles, restaurantes y paseos y eso nos pone muy contentos”, expresó, agregando que “se está viendo que no solo es en capital sino en los destinos en el interior”, advirtiendo con beneplácito que en algunos municipios fue difícil encontrar plaza de alojamiento.

“Estamos contentos y esperando que los números sean récords”, auguró.

Por otro lado, Lucero celebró que se impone el turismo interno en la provincia y ello se evidencia en municipios turísticos que brindan una oferta tanto al turista nacional como al extranjero.

Añadiendo que “hay municipios que disponen de nuevos destinos y hoteles”, lo que hace que se note el movimiento, resaltó.

Cortes de ruta en Jujuy

En otro orden, el titular de la Cámara de Turismo de la provincia de Salta refirió a los cortes de ruta en la provincia de Jujuy y si ésta situación repercutió en nuestra provincia.

“Afecta porque la gente elige un destino para viajar en el norte y por ahí los que pensaban hacer Salta-Jujuy optaron por nuestra provincia y los menos decidieron directamente no venir”, explicó.

Siguiendo la misma línea, Juan Lucero manifestó que “la mayoría ha recorrido mas la provincia y fue a destinos como Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres, Chicoana”, argumentando “muy buenos niveles de ocupación por esto que la gente no solo optó por viajar por los Valles y la capital sino que han elegido otras opciones”.

No obstante, advirtió que el Departamento Iruya sí se ha visto perjudicado por lo que acontece en Jujuy, lamentado que por los cortes la gente no ha podido llegar por lo que “los colegas de Iruya no han trabajado bien en esta temporada”, concluyó.