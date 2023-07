La película 'Barbie', suspendida en una provincia de Pakistán por "contenido cuestionable"

La película Barbie había generado una gran expectación en las últimas semanas y, desde su estreno, el último trabajo de Greta Gerwig ha cosechado tantas críticas positivas como comentarios a la contra. La última polémica corresponde a la suspensión en las salas de Punjab, en el este de Pakistán. Las autoridades de la provincia del país asiático consideraron que tiene "contenido cuestionable" y ordenaron que fuese revisada por un comité de la junta de censura.

"Después de eso se prohíbirá o se exhibirá en cines con algunos fragmentos censurados", informó a la agencia EFE el secretario de la Junta de Censura Cinematográfica de Punjab, Farrukh Mahmood. El funcionario matizó que su emisión "no está prohibida" por completo, sino temporalmente hasta que se eliminen las partes "cuestionables" de la película, que sí fue estrenada ayer en la provincia de Sindh, en el sur del país, y en la capitalina Islamabad.

Mahmood no reveló cuál fue el contenido que la junta de Punjab encontró censurable. "No lo he visto, así que no sé sobre el contenido cuestionable (...) pero puedo decir que existe", aseguró.

Las películas en Pakistán deben ser aprobadas por las juntas de censura provinciales antes de ser proyectadas en los cines. El año pasado, Pakistán prohibió el estreno del largometraje Joyland, el filme de Saim Sadiq premiado en Cannes y Valladolid que retrata la situación de los homosexuales en Pakistán y critica la profunda homofobia del Estado. Las autoridades la consideraron "repugnante a las normas de decencia y moralidad" del país. Aunque la prohibición sobre Joyland se levantó tras ser revisada, su emisión continuó prohibida en Punjab.

Barbie, protagonizada por Margot Robbie como la famosa muñeca Barbie y Ryan Gosling como su novio Ken, fue estrenada a nivel mundial entre la profunda expectación de los seguidores de la muñeca rubia de plástico.

"La película no solo funciona, sino que brilla alto en una audaz mezcla entre espectáculo kitsch, reflexión metacinematográfica sobre la cultura pop en su versión moderna (que es muy distinta a la de los tiempos de Warhol) y finalmente, artefacto feminista que reflexiona, nada menos, sobre los mitos (todos macho) que forjan la leyenda de Estados Unidos", escribió el crítico de cine de El Cultural Juan Sardá en la reseña sobre la película.

Fuente: El Español