Alberto Fernández advirtió sobre los candidatos que "quieren un país privatizado"

El presidente Alberto Fernández advirtió este viernes sobre los precandidatos "de la derecha" que quieren "un país privatizado", de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo y dijo que al electorado "hay que recordarle que no debemos retroceder".

"La derecha quiere quitarle derechos a los que trabajan, a los jubilados, quieren volver a pensar la Argentina en el sentido de un país privatizado y no con un estado presente, Hay que advertir sobre el riesgo que estamos corriendo. Los que quieren volver son los que nos dejaron 150.000 millones de dólares de deuda. A la gente hay que recordarle eso. Son los mismos que vuelven, los que dicen que el flagelo son los sindicatos", sostuvo el mandatario en una entrevista que brindó esta mañana a Radio 10.

En ese marco, afirmó que "lo mejor" que puede hacer durante la campaña electoral de cara a las PASO del 13 de agosto próximo es concentrarse "en la gestión de Gobierno".

Por otro lado, el Presidente se refirió a la convivencia política dentro de lo que fue el Frente de Todos, reivindicó su tarea para mantener la unidad del espacio que ahora se llama Unión por la Patria y destacó la "lealtad" de Sergio Massa y el carácter de figura política "insoslayable" que condensa Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado por el proceso que decantó en la presentación del actual ministro de Economía, Sergio Massa, como postulante presidencial, dijo que siempre consideró que lo correcto era que las candidaturas las "resuelva la gente en una PASO", pero que muchos "compañeros" pensaban que era "incompatible" competir contra un presidente en ejercicio.

"A mí me parecía que lo importante no era que Alberto fuera reelecto sino que un proceso político que había demandado muchos años de desencuentro hasta encontrar la unidad, que había sufrido momentos tan traumáticos como el atentado a Cristina, que tuvo muchos puntos de diferencias que existieron, que esa unidad se preserve, yo solo soy prenda de unidad. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos. Y no quiero que eso pase", advirtió.

