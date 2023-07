Sonia Villa: “Salta necesita tener una representación auténtica”

En las próximas elecciones PASO, Salta no sólo elije candidatos para el ejecutivo sino también para el ámbito legislativo, y en este caso muchos de los espacios políticos se presentarán con lista corta, es decir sin adherir a una candidatura presidencial. Tal es el caso de Salta Independiente (SI) que presenta precandidatos para el Congreso Nacional y el Parlasur.

En Hablemos de Política, la precandidata a Diputada nacional -en segundo término-, Sonia Villa, destacó el armado “federal” de la lista de SI que incluye referentes de Metán –localidad en la que es actual concejal-, Cafayate, Tartagal y Capital.

“Salta tiene que tener una representación autentica, SI es un partido netamente salteño, los candidatos somos representantes de las distintas localidades de las provincias. El trabajo nuestro de golpear puerta a puerta y participar este mes para dar a conocer las propuestas puede tener un significado importante al momento de votar”, expresó.

Sobre la no adhesión del espacio a un precandidato presidencial, Villa informó que “se habló con todos los sectores, la mayoría de los candidatos son de Buenos Aires” pero que no se pudo “comulgar con ninguno porque no hemos sabido cómo desarrollar las posibles socuciones a las problemáticas”.

“Luego de la reunión del partido hemos hechos análisis una vez terminada la elección provincial y decir que salimos a ser representantes de la provincias solos. Desde el interior nos pasa lo mismo, no se respeta el Federalismo, y vimos con buen ojo que en el partido sí se respete, la mayoría de los Diputados que se desempeñan con cargos nacionales son de la capital y a veces no ver las cosas por el interior, que puede ser por falta de conocimiento o porque no se involucran. Que este partido sea netamente salteño, tenga representación federal dentro de la provincia y que podamos ser la voz en el Congreso Nacional es una oportunidad más que importante”, expresó.

Consultada sobre su apreciación personal de los precandidatos presidenciales, Villa no tomó partido por uno en particular aunque mencionó coincidir con discursos de Larrerta, Bullrich y hasta Schiaretti.

“Dentro del partido nos dieron la libertad en el discurso de cada uno de poner cosas de forma particular, yo me inclino siempre por quien fomente el orden a nivel nacional y local y estoy en acuerdo en hacer un aporte en la ayuda social pero siempre tiene que ser dosificada, controlada, que se permita la inserción”, dijo.