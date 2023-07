Vargas: "Nanni tiene que dar un paso al costado, no puede ser el eterno candidato"

De cara a las PASO del 13 de agosto y siendo parte de un gobierno de coalición, la ministra de Desarrollo Social y afiliada a la Unión Cívica Radical, Silvina Vargas, en "Agenda Abierta" analizó la situación del partido apuntando al diputado nacional y precandidato a renovar banca por Juntos por el Cambio, Miguel Nanni.

Vargas, quien también fue senadora por el Departamento Cafayate opinó que "hay momentos políticos de algunas personas que tienen que dar un paso al costado; Miguel Nanni tiene que dar un paso al costado, no puede ser el eterno candidato", puntualizó.

Asimismo, sostuvo que el precandidato a Diputado Nacional "le hizo un gran daño a nuestro partido", agregando que "se dedicó a expulsar y correr cualquier persona que pudiera tener un voto en cualquier punto de la provincia".

Siguiendo en esa misma línea, Vargas aseguró que con Nanni "el partido no creció", recordando que cuando fue senadora por el Departamento Cafayate, previo a ocupar la cartera en el Ministerio de Desarrollo Social, el partido tuvo presencia en el Poder Legislativo provincial, y con la conducción de Nanni la situación fue diametralmente opuesta.

"La UCR en Cafayate no tiene ninguna banca, no hay senador, no hay diputado y creo que entró un concejal", cuestionó, añadiendo que eso es lo que hizo Miguel Nanni no solo en Cafayate sino en la Provincia.

"Fue dinamitando y matando candidatos", descargó.

En este sentido remarcó que quienes quisieron llegar al más necesitado encontraron en Gustavo Sáenz a esa persona ideal y es por eso que están en su frente porque "hay alguien que no conduce el partido y lo mató", dijo en alusión al precandidato y presidente del UCR en la provincia.

Finalmente sobre el entendimiento de Nanni por los resultados en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo configurando a Juntos por el Cambio como la segunda fuerza política a nivel provincial, Vargas dijo que si cree que puede ganar en las PASO para conservar la banca en el Congreso no alcanza y "eso es para quien no tiene idea de política".

"Se trata de dejar de pensar soy yo o nadie y pensar en el ciudadano que está haciendo un esfuerzo para llegar a fin de mes y hay cosas que lo ofenden", indicó, subrayando que "hubiera sido un buen momento para que Miguel Nanni diera un paso al costado porque hay miles de personas que pueden ser candidatos como Mimessi (...) La Política no debe ser un negocio familiar", sentenció Vargas.