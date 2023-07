Promueven la producción del algodón en Salta

En Hablemos de Política, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas, se refirió a las acciones que impulsa el Gobierno para acompañar a productores de algodón fomentando su mayor producción.

“Tenemos una mesa nacional de algodón y también trabajamos en una mesa provincial de algodón. La provincia de Salta no es una gran productora de algodón, tiene alrededor de 20.000 hectáreas, pero entendemos que puede ser una alternativa y además tenemos una ventaja comparativa porque somos libres de una plaga del picudo del algodón, que hace que los rendimientos bajen mucho, nosotros llevamos adelante un trabajo constante con Senasa y hacemos incluso controles para el ingreso sobre la ruta 16 porque todo lo que es Chaco y Santiago del Estero tiene esta presencia de esta plaga”, explicó.

La funcionaria comentó que se reunieron con ocho pequeños productores de El Quebrachal, La Lajitas, J. V. González y Apolinario Saravia, y con una cooperativa de esa última localidad, a los que les entregaron insumos “como una forma de trabajar en esto de intentar que haya productores que se animen a probar de sembrar algodón”.

Sobre la industrialización del sector, Patrón Costas informó que hay dos plantas habilitadas, una en Las Lajitas y otras en Nuestra Señora de Talavera, y que desde allí se planifica potenciar la producción.

“Tiene muchas particularidades el algodón porque requiere que esas plantas estén cerca, porque es mucho volumen el que hay que mover para poder separar la fibra de lo que es la semilla, con lo cual pensamos que en estos lugares se puede trabajar alrededor de estas dos plantas para que la producción crezca”, expresó al tiempo que aseguró que se buscan más fondos nacionales para acompañar a los productores.

Consultada sobre el aporte de la tecnología al sector agropecuario, Patrón Costas destacó que “el campo agrega muchísimo valor” a la producción, al tiempo que destacó el aporte del INTA y las Universidades.

“Siempre cuando piensa en el agregado de valor lo toma como si fuera solamente la industria y en realidad el campo agrega muchísimo valor, se viene trabajando fuertemente en los últimos años y en la revolución que tiene la productividad, cuando uno va a INTA o está en las universidades o con el mismo Conicet, ve todo el estudio que hay atrás para lograr que el campo produzca lo que hoy produce en toneladas, cuidando el ambiente, siendo amigable con el ambiente y pudiendo seguir conservando el recurso”, manifestó.

“La política no es ajena a la sociedad, es transversal”

El próximo 13 de agosto el país participará de las PASO que, entre en las listas legislativas renueva algunas bancas del Congreso de la Nación. Consultada sobre la participación de productores en la política para impulsar políticas para el sector, Patrón Costas consideró que la política “es transversal a la sociedad” por lo que resulta importante involucrarse.

“Cuando los ciudadanos comunes que tienen historias particulares en producción, en comercio, en lo que sea, me parece que es muy interesante que se involucren porque la política no es algo ajeno a la sociedad, al contrario, es absolutamente transversal. Una de las cosas que se dicen es que los políticos o incluso quienes estamos gestionando, estamos muy aislados de la realidad, y a mí me parece que esto que el Gobernador nos pide que los ministros o los secretarios estemos en el territorio, estemos con la gente, estemos escuchando y estemos palpando la realidad, hace que podamos pensar en políticas públicas a futuro”, expresó de cara a una nueva gestión de Sáenz que se prolongará cuatro años más tras las elecciones.