Aseguran que en Tartagal buscan una “transición ordenada” con un informe final de gestión positivo

En Hablemos de Política, la concejal de Tartagal que acompañó la candidatura de Mario Mimessi, Margarita Rauch analizó el contexto del municipio en tiempo de transición tras las elecciones en las que el actual legislador Franco Hernández Berni ganó la intendencia.

“El daño colateral son los ciudadanos, entonces creemos que lo mejor es realizar esta transición de forma ordenada, pausada, es la primera vez que tenemos un intendente radical en la localidad y queremos que se recuerde de la mejor manera”, dijo y agregó “se modifican las distintas acciones que uno puede haber tenido pautadas, sobre todo para este segundo semestre del año, todo lo que ya estaba programado y presupuestado en el primer semestre se va a continuar realizando, pero como que hay una agenda muchísimo más ceñida”.

Puntualizando sobre el resultado en las urnas, Rauch hizo autocrítica del espacio considerando que hubo “errores internos y sobre todo el minimizar al adversario dormido”.

“Se vivieron en estas elecciones provinciales realmente cuestiones de la política vieja, obscenas, me refiero a la realidad de cuánto fue el recurso movido, promovido, la logística implementada. Creíamos que no se iban a dar las cosas de la manera que se dieron, las encuestas creo que arrojaban resultados muy dispares a los que fueron en la realidad”, detalló.

Rauch consideró que luego del 10 de diciembre, el espacio se volverá una “oposición que siga construyendo una política con base sólida” y aseguró que volverán a participar de las próximas elecciones legislativas y ejecutivas.

Consultada sobre el clima social el Tartagal, la actual concejal señaló que existe una distribución dispar de las riquezas con “gente que vive en el límite de la pobreza y debajo de la línea de la pobreza” por lo que apuntó a trabajar sobre los problemas estructurales del municipio.

“Es muy importante seguir trabajando en las necesidades de base y los problemas estructurales que tiene Tartagal. Nosotros no nos cansamos de pedir agua, no nos cansamos de pedir salud, no nos cansamos de pedir distribución de oportunidades. Nosotros venimos trabajando en serio para que esto deje de ser así, contra viento y marea, con recursos propios y escasos, pero creemos de que al final del año el balance sigue siendo positivo a pesar de haber perdido unas elecciones, creo que en diciembre el informe final de gestión cierra positivo”, expresó.