Los Pumas derrotaron a Australia por 34 a 31 con una sólida actuación

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, derrotó hoy en el final del encuentro a Australia por 34 a 31 en un partido jugado en el CommBank Stadium, en Sidney, y así concretó su primer triunfo en el Rugby Championship, completada la segunda fecha.

Argentina, que había caído como local en su primera presentación frente a los All Blacks de Nueva Zelanda por un holgado 41 a 12, se recuperó con una actuación sólida y convincente que se alcanzó sobre el final del encuentro con un try marcado el ala Juan Martín González, luego convertido por Emiliano Boffelli.

Los Pumas tuvieron mucha actitud y pese a estar a dos minutos del final con un resultado adverso, no se rindieron y lograron un agónico try para quedarse con su primer triunfo en la edición 2023 del Rugby Championship.

Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries marcados por el rosarino Rodrigo De la Fuente, el capitán Julián Montoya, Mateo Carreras y Juan Martín González.

El fullback Emiliano Boffelli sumó dos penales y cuatro conversiones.

Para Australia, sumaron con los tries alcanzados por Len Ikitau, Nic White y Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase y Quade Cooper alcanzó un penal y cuatro conversiones.

Fuente: A24