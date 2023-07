En Hablemos de Política, el actual delegado del INADI y concejal electo, Gustavo Farquharson comentó sobre los proyectos de cara a la nueva función municipal que va a asumir a partir de diciembre “va a continuar en la misma línea”, dijo respecto al trabajo que realiza en materia de inclusión.

“Es necesario que el estado esté muy pendiente y a disposición de necesidades actuales. Creo que es necesario tener una Ciudad más accesible, hoy las situaciones que viven las personas con discapacidad, con movilidad reducida, en distintos ámbitos, en lo público, en espectáculos, a la hora de tomarse un transporte, son cosas que hay que mejorar”, expresó.

Ante los constantes reclamos de vecinos de distintos barrios por obras paralizadas, Farquharson consideró fundamental el “control de los recursos”.

“El control es fundamental, no solo en materia de los recursos que se administran y que esos recursos estén direccionados a donde la sociedad necesita. En campaña lo hemos señalado, los recursos económicos no son infinitos, el presupuesto es un número y se trata de poder administrarlo de manera eficiente y correcta”, dijo.

En la misma línea, el concejal electo también señaló como importante el direccionamiento de los recursos y el trabajo coordinado con provincia.

“A todos nos gusta tener un centro lindo, una plaza linda, pero hay barrios que no haya asfalto, que no hay iluminación, que es necesario un trabajo coordinado con la provincia para que el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de seguridad sea más eficiente, sea mejor y que garantice derechos. Hay que acercar más el Estado a la ciudadanía” expresó y agregó “no toda política pública demanda sí o sí recursos, es voluntad, es levantar el teléfono, es acuerdos, es convenios, es visitar el barrio. Emiliano lo dijo mucho en campaña, vamos a trabajar mucho desde los barrios y no al revés”.

Consultado sobre la visión respecto del Concejo Deliberate, institución a la que formará parte a partir de diciembre, Gustavo Farquharson señaló la “mala relación” con el municipio, “hay que mejorar porque perjudica al ciudadano” dijo.

“Debe haber mayor articulación, hemos visto discusiones que nada tenían que ver con la problemática que hoy le está ocurriendo al salteño y a la salteña, y que han generado mucho enojo en la gente con mucha razón, en un año de mucha crisis económica, pos pandemia, la verdad que si no agudizamos, si no mejoramos el rol que tiene el Estado de la política, vamos a seguir la misma”, manifestó.

“Lo primordial es, poner en foco lo que le está pasando a la gente y muchos se desentienden. A mí me ha tocado llamar funcionarios que no te atienden”, dijo.