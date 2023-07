“Si hay algo que tenemos que cambiar en Diputados es la forma de legislar”

En Hablemos de Política, la Diputada Sofía Sierra, a quien todavía le resta completar mandato hasta el 2025, analizó la labor de la cámara ratificando la crítica a la forma de legislar.

“Si hay algo que debemos mejorar en la cámara de Diputados es en la forma en la que estamos legislando. Hoy los legisladores recibimos el acta de labor parlamentaria el viernes a la tarde, con nueve puntos de proyectos que por lo general no tienen dictamen en comisión, son proyectos que llegan a nuestras manos por primera vez. Los martes a la mañana tenemos comisiones que se trabaja muy rápido y si no hay tiempo el proyecto queda cajoneado”, expresó.

Sierra recordó que hace unos meses presentó un proyecto para modificar el reglamento de la cámara a fin de regular éstas actividades.

“En el reglamento dice que para un proyecto figure en el acta de labor tiene que tener un dictamen de comiso de por lo menos cinco días antes, para que los legisladores tengamos acceso al proyecto y tratarlo en profundidad”, detalló y agregó que “hay proyectos, generalmente del oficialismo, que quizá a nivel nacional lleva tratar meses, aquí en cinco minutos, en una mañana, se dictaminan”.

Consultada sobre el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2022, la Diputada Sofía Sierra señaló no haberla recibido aún.

“A mí por lo menos todavía no me llegó nada. Sí vi una publicación de que se había presentado en el Centro Cívico de Gran Bourg ante la Auditoría General de la Provincia, pero tampoco lo vi en asuntos de entrada, a mí no me llegó”, expresó.

En este sentido, la legisladora también se refirió al presupuesto, tema que en ésta segunda mitad del año se va a trabajar.

“Es muy cerrado, son números en conceptos generales, entonces es muy difícil también después llevar un control de qué es lo que se está haciendo con esos recursos que supuestamente están asignados a ciertas tareas, porque esas ciertas tareas no las tenemos discriminadas en el presupuesto”, manifestó.

Sierra consideró que algunos ministerios como el de Infraestructura si detallan las obras en las que se va a intervenir, “pero hay otros hay otros ministerios u otros organismos que te dan un presupuesto global y realmente no se puede controlar si en definitiva se está invirtiendo o gastando en donde corresponde”, dijo.

Otro punto que destacó la Diputada, es el relacionado a la Ley de presupuesto que “en muchos artículos, le otorga un superpoder no sólo al Gobernador, sino al ministro de Economía para que pueda hacer reasignaciones presupuestarias, incorporación de partidas presupuestarias sin ningún tipo de límite, ni que tenga que pasar de nuevo por la Legislatura”, criticó.

“Nosotros aprobamos el año pasado un presupuesto que en definitiva no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos aprobando, creo que eso es en lo que en lo que más tenemos que trabajar, y sobre todo como oposición nosotros como legisladores, representamos al pueblo y tenemos que cuidar los intereses de la ciudadanía. Entonces me parece que lo que más tenemos que trabajar a nivel oposición es esto”, cerró.