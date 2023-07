Fiore: “Falta un criterio de humildad, de apertura, el problema no es económico es fundamentalmente político”

A poco más de un mes para las PASO, la Diputada Cristina Fiore analizó el contexto electoral ratificando la idea de que “se está iniciando una nueva etapa”.

“Quizás tenga su inicio luego de las elecciones nacionales, donde me parece que ahí va a haber un cambio de rumbo y creo que más allá del oficialismo, de la oposición y demás, la gran asignatura pendiente que tenemos los argentinos es tratar de conciliar algunas cuestiones y no importa quién gobierne, sino decir esto es lo que nosotros queremos para nuestro país, independientemente quién gobierne, estos temas no se mueven”, expresó.

Fiore criticó los “discursos de la nostalgia” entre candidatos y llamó a la apertura para que “entre distintos sectores, de distintas miradas, desde diferentes lugares, demos nuestro aporte para salir de esto”.

“Es como un constante volver a empezar, ósea llega uno lo que se hizo antes no sirve para nada y volvemos y volvemos constantemente a empezar, y no nos damos cuenta que en realidad la política es una suerte de carrera de postas. Me parece que falta un criterio, de humildad, de apertura, pero hoy sí coincido que el problema no es económico, el problema fundamentalmente es político”, manifestó.

Finalmente la Diputada también analizó como importante la participación ciudadana. “Las decisiones políticas llegan a nuestras casas absolutamente todos los días, entonces es importante que nos involucremos, que veamos, que estemos, que exijamos, que demandemos”, cerró.

Tema pendiente: legislación en PyME

En Hablemos de Política, la Diputada Cristina Fiore realizó un balance de la primera mitad del año parlamentario destacando que se sacaron cerca de 200 leyes, de las cuales más de 160 tienen origen en la cámara baja. Así mismo señaló que el contexto eleccionario marcó una particularidad importante en la Legislatura.

“Se dio la elección y resulta que estamos sentados legisladores que nos vamos, legisladores que asumen dentro de poco como intendentes o que asumen en el Senado, una cámara que termina siendo particular que está lista para afrontar el desafío de lo que se está viniendo, es como que en mayo se inicia otra etapa y todavía falta mucho, le da unas particularidades que hacen que de repente el debate al que estamos acostumbrados no se está dando tanto”, expresó.

Fiore también señaló que muchos de los temas abordados en las actas parlamentarias estuvieron vinculados a la salud, cuestiones relacionadas con regulación de colegios profesionales, cuestiones puntales de violencia de género y la ley lucio, entre otros ejemplos, aunque señaló que existen dos temas pendientes.

“Dentro de la deuda pendiente está el debatir el tema PyME y la situación del comercio” dijo teniendo en cuenta el contexto económico y aunque reconoció que la cámara “tiene varios proyectos vinculados a situaciones de emergencias y a alentar a pymes, no se han debatido”. En este sentido destacó que para la próxima mitad del año ya cuenta con proyectos para el área y que está buscando consenso.

Por otro lado, Fiore también destacó el debate sobre la reglamentación a manifestaciones cuando las mismas generar la suspensión de otros tipos de derechos, “son debate que se han dado hace poquito en la Cámara y me parece que fueron nota distintiva de lo que pasó”, resumió.