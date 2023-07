En la noche del domingo pasado hubo un movimiento para usurpar terrenos fiscales en Atocha, en el municipio de San Lorenzo, que fue reprimido por las fuerzas policiales. Sucedió a otro en la zona norte, denunciado el jueves 6, también frustrado por la intervención de Seguridad. A fines de junio había ocurrido un hecho similar en la ladera del cerro en barrio El Mirador, generando preocupación ya que un incipiente asentamiento había puesto en peligro una competencia preolímpica de bicicletas.

La crisis habitacional se arrastra desde hace mucho tiempo y la oferta de viviendas sociales nunca ha logrado acercarse a la demanda; tampoco la política financiera facilita la disponibilidad de créditos hipotecarios accesibles, sumándose a constituir un marco de escasez notorio. Es así que a poco de asumir y con el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, en junio de 2020 el gobernador Gustavo Sáenz lanzó un plan para lotear entre diez mil y doce mil terrenos “que tiene la Provincia”, dijo en ese momento, poniendo el acento en la habilitación de todos los servicios necesarios para su habilitabilidad. Apenas puesta en marcha la inscripción de interesados, se cubrió generosamente la cifra de lotes ofrecida; un tercio de la demanda se ubicó en los departamentos de Orán, Anta y Güemes.

Un año después, en julio de 2021 –con elecciones a la vista- tomó trascendencia nacional el supuesto problema del avance sobre la propiedad privada de comunidades aborígenes en la localidad de Anta. En la oportunidad se apuntó a la intervención de legisladores oficialistas señalados por los ocupantes como “los que alentaban la toma”. En otro caso, se denunció a un diputado cafayateño por apropiarse ilegítimamente de un lote fiscal en su departamento.

Ese es otro aspecto que suele vincularse con los intentos de ocupación ilegal de terrenos, tal como sucedió en los incidentes de este fin de semana. Referentes de movimientos sociales son identificados en estos avances, tal como ocurrió con Alejandro Nanterne, líder del Movimiento Popular La Resistencia, quien fue detenido en la madrugada del lunes y denunció torturas. Ello llevó a que la Mesa de Derechos Humanos de Salta se pronunciara repudiando la intervención policial y exigiendo políticas públicas para paliar la situación de falta de viviendas.

Solo el control y la directa intervención del Estado asegura un ordenamiento básico de un problema de la magnitud de esta carencia. La falta de avance en la aplicación del Plan Mi Lote llevó al mandatario a acordar con el ministro de Economía de la Nación la constitución de un fondo fiduciario para el programa destinado a los sectores más vulnerables.

La falta de tierras para desarrollar un plan provincial de urbanización social marca un límite que no ha podido correrse y que de manera irregular pretenden hacerlo algunas familias que ocupan terrenos sin tener cuenta sus condiciones. El secretario de Tierras y Bienes del Estado, Esteban Carral Cook, confirmó hace no más de dos meses se licitó la compra de tierras con servicios y se ofertaron no más de mil lotes. Hubo cuatro oferentes en el Valle de Lerma, Cerrillos y Campo Quijano en el Área Metropolitana. Otras corresponden al norte provincial y a Metán, en el sur. Se avanza en lograr acuerdos con el Estado Nacional para que ceda tierras con fines de urbanización. El caso más expectante es el de las tierras actualmente destinadas a la Estación Experimental del INTA de Cerrillos, cuya negociación continúa según confirmó este martes el diputado nacional Lucas Godoy.

Por sus características y complejidad, es una cuestión que no debe dejarse expuesta a maniobras ilegales de quienes usufructúan de una necesidad básica. Su satisfacción se genera en derechos pero no habilita excesos.

Salta, 11 de julio de 2023