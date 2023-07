López Arias: “Si logramos un mínimo de acuerdo, vamos a salir de la crisis”

“La gente no está encontrando propuestas que las represente y que las motive”, sostuvo Marcelo López Arias, dirigente del PJ Salta. Es que, indicó, los partidos políticos han dejado de marcar liderazgos y es por eso que hoy la sociedad basa sus decisiones en información de redes sociales que, en muchos casos, es falsa.

Así las cosas, continuó el referente, es común que en muchos países se observe un crecimiento de los nacionalismos; una parte de la realidad que se hace necesaria analizar, aseguró.

En Argentina, en tanto, se instaló la idea de que la política se construye a través del enemigo; una filosofía – explicó López Arias – a la que no adhiere, pero que no caló muy profundo en gran parte de la dirigencia, por lo que actualmente la política argentina se caracteriza por la confrontación constante.

“Eso impide el diálogo y los acuerdos. Argentina tiene todo para salir de la crisis, pero necesitamos un mínimo de previsibilidad”, sostuvo el dirigente.

Por otro lado, López Arias recordó haber sido parte importante de la dirigencia que enfrentó la crisis del 2001 y aseguró que, justamente, fueron el diálogo y la conformación de acuerdos lo que logró encaminar la salida de aquella situación.

“Yo estaba a cargo del Senado en el 2001 y me tocó participar en las negociaciones entre Duhalde y Alfonsín, a este último lo acompañé en varias ocasiones y veía gente que le decía que tenía que dejar que se caiga todo, pero él decía que, en realidad, lo que se caía era el país. En aquel entonces la iglesia también puso de su parte, estaba Bergoglio en ese momento”, relató el dirigente.

Señaló que fueron esos acuerdos los que permitieron previsibilidad en Argentina y, de ahí en adelante, 10 años de crecimiento con baja de inflación y superávit fiscal y comercial.

“Fue un esfuerzo enorme. Todo se hizo en un marco de acuerdo político”, aseguró López Arias.

No obstante, explicó que la actual falta de previsibilidad frena las inversiones; los diferentes tipos de cambio y el no poder sacar los dólares al exterior – entre otros puntos – no entusiasman a los empresarios y, consecuentemente, hoy el país no tiene todas las inversiones que debería dado el contexto mundial.

“Espero que encontremos ese marco de acuerdo, gane quien gane en esta elección; un marco de acuerdo que vuelva a repetir la experiencia del 2001”, anheló.

Finalmente, el dirigente del PJ dijo sentirse satisfecho con la candidatura de Sergio Massa, a pesar de tener mucho afecto y cariño por Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

“Lo que pasa es que Wado polarizaba, en cambio, hoy Massa significa diálogo y acuerdo político, eso puede verse en las reuniones con los sectores del trabajo, la política y los empresarios. Creo que si logramos un mínimo de acuerdo vamos a salir fácilmente de la crisis en la que estamos”, concluyó.