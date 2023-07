Advierten falta de control y legislación en materia de medio ambiente

Política 10 de julio de 2023

“Hoy no hay peces y eso es porque no hay una regulación internacional, ves cientos de camiones del lado de Bolivia que sacan peces y no llegan los peces al Pilcomayo para nuestras comunidades”, expresó la Diputada por San Martin, Gladys Paredes.