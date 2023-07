PASO en Santa Fe: temor por la seguridad en las escuelas y el rechazo a ser autoridad de mesa

El próximo domingo en Santa Fe, se realizarán las elecciones primarias para elegir a los candidatos de todos los partidos en cinco categorías provinciales: gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales o presidentes comunales. Pero entre los detalles finos de organización de los comicios se filtran ahora los datos duros de la inseguridad.

La preparación de la logística de cualquier comicio repara esta vez en cuestiones que en elecciones anteriores parecían resueltas de antemano y que formaban parte de las crónicas previas habituales, como la de hablar de la veda, el horario del escrutinio provisorio y de cuándo se conocerán las primeras tendencias válidas de resultados.

Sin embargo, esta vez se habla menos de eso y de cierres de campaña y actos de los candidatos que de garantizar la seguridad en las escuelas y de asegurar la presencia de las autoridades de mesa, que en esta ocasión parecen más reacias que siempre a participar.

La realidad de la provincia marcada por la inseguridad se hizo presente el primer día hábil de la semana previa a la elección con el homicidio a balazos de dos mujeres, en dos hechos distintos ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que elevaron la cifra de homicidios en el departamento Rosario a 154 en lo que va del año.

Mientras, el gremio que agrupa a los docentes alertó para que se asegure la custodia de las escuelas para los días previos y durante el acto comicial. Es que temen que se usen las escuelas, como ya ha venido pasando, como objetivo para llamar la atención con balaceras y mensajes intimidatorios en medio de la disputa narco.

Al mismo tiempo, desde la Secretaría Electoral a cargo de la organización del comicio se lanzó también un llamado de intimación urgente a las autoridades de mesa que todavía no confirmaron su participación en la carga pública para la que fueron convocados. No es un dato menor, se necesitan más de 24 mil personas, en su mayoría docentes, y el 35% de los convocados ya se excusó de participar, por lo que se abrió un registro de voluntarios, mientras se espera saber a cuántos habrá que reemplazar ya que otros muchos todavía no respondieron a la convocatoria.

Ya se sabe que habrá seis mil policías provinciales afectados a la seguridad y que el escrutinio se iniciará alrededor de las 20 y se extenderá hasta las 2 de la mañana, aunque podría haber una tendencia de los resultados poco antes de la medianoche.

Infobae.