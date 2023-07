¿Podemos reducir la pobreza sin crecimiento?

Hace rato que vengo conversando con ustedes sobre lo que significa la reinserción de la Argentina en el mundo y no tiene que ver con una cuestión estética. Tiene que ver con una cuestión muy profunda frente a la pregunta de si es posible reducir la pobreza sin crecimiento, la respuesta definitivamente es no.

No se puede reducir la pobreza sin que la economía crezca y tampoco alcanza con solo crecer. No se puede crecer sin inversión y no se puede financiar la inversión sin dólares y si no se consiguen dólares de forma sostenida, sin exportaciones. Entonces, al proponernos una determinada meta de reducción de la pobreza, lo que nos estamos proponiendo también son metas concretas de crecimiento económico, inversión en exportaciones y distribución del ingreso.

Para reinsertarnos en la región, en el mundo y desplegar una presencia sólida y consistente es indispensable el rediseño profundo de nuestras instituciones y de nuestra economía. Para establecer la confianza es imprescindible consolidar una sociedad basada en el respeto a la inversión y al trabajo manual intelectual con una moneda estable, cuentas fiscales equilibradas y con un Estado eficiente en materia de educación, justicia, asistencia social, defensa, seguridad y combate al crimen organizado.

Todas estas asignaturas pendientes son componentes indispensables del giro que el país tiene que encarar para revertir esta larga declinación. Para que tengamos una noción, Argentina a principios del siglo 20 estaba entre los 12 países más ricos del mundo.

Hoy estamos ubicados en el 25% de los países que menos crecieron en los últimos 60 años. El ingreso por habitante que consiguió, inclusive recuperándose después de la pandemia, es apenas un 18% más alto que en 1974. Hace 50 años esta decadencia. Obviamente se termina expresando en los principales indicadores económicos de injusticia que tiene que ver obviamente, con la pobreza, la exclusión, la mortalidad infantil.

Claro, lo que decimos no se puede reducir la pobreza sin que la economía crezca, tampoco obviamente lo vamos a hacer sin inversión y esa inversión lo que requiere justamente es tener de vuelta acceso a la posibilidad de exportación en la Argentina para poder superar este sistemático obstáculo. Necesitamos un esfuerzo de concertación entre todos los actores económicos y sociales a través de todas las organizaciones.

Nosotros necesitamos entender que tenemos que articular visiones de mediano y largo plazo para que podamos lograr, justamente, los beneficios y que los costos en definitiva los podamos afrontar cada actor en donde pueda realmente definir quién es el que pone y en qué se puede beneficiar.