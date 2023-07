No vinieron desde el gobierno las voces celebratorias del Día de la Independencia en la Argentina. El presidente Alberto Fernández estuvo ausente del acto central en San Miguel de Tucumán y otro tanto ocurrió con el gobernador Gustavo Sáenz en La Caldera. Los mensajes centrales quedaron para la Iglesia Católica.

Este 9 de julio cambió su sentido y la celebración fue por la puesta en marcha de un gasoducto. Dispuesto a no dejar espacio a circunstanciales adversarios, el Presidente de la Nación optó por enviar un video al escenario de la recordación con un mensaje que no se sustrajo del momento electoral actual. “Como nunca han claudicado los héroes de nuestra independencia, nosotros no podemos claudicar pidiendo que gobiernen y negocien la dignidad de nuestro pueblo los que quieren una Argentina débil y sometida a los poderes concentrados de una economía global que solo busca preservar a los poderosos”, dijo en su alocución.

El vacío fue cubierto con el vigoroso mensaje de la poderosa institución religiosa que ofrece un Te Deum en las fechas patrias. Al margen de la tradicional ceremonia, el titular del Episcopado Argentino y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, reflexionó sobre el 207 aniversario de la Declaración de la Independencia, valorando “al pueblo más sencillo”, el que hace “un gran esfuerzo para llegar a fin de mes”. El prelado reconoció que cansa la corrupción, cuya peor arista es la búsqueda del poder por el poder mismo, no el poder para servir. “Nos cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo, por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende, a una cantidad de violencias que no comprende”, denunció monseñor Ojea. Desde su iglesia también lo hizo el cura de La Caldera, Marcos Algorta, quien se dirigió a quienes ostentan cargos públicos. Los llamó a “purificar sus intenciones” y “tomar decisiones para el bien común”.

El gobierno nacional solo envió a Tucumán, donde hace un poco más de dos siglos se declaró la independencia de una nueva nación, al ministro de Cultura. El resto prefirió el distrito bonaerense de Salliqueló, donde se realizó el lanzamiento de la campaña electoral del oficialismo. De allí que el arzobispo de la vecina provincia, monseñor Carlos Sánchez, oró para que Dios ilumine la mente de los que gobiernan, para que disciernan con prudencia y decidan con valentía lo más conveniente para el bien de todos. No se privó de describir la situación que sufren los argentinos. “Hermanos pobres, dijo, sin lo necesario para vivir, marginados, excluidos; en situación de extrema vulnerabilidad y denigración de su dignidad, muchas veces presa de violencia, adicciones, manipulación, desesperanza, angustia y al borde de la muerte”.

El principal referente de esa Iglesia norteña no se privó de sumar dudas sobre la transparencia de los recientes comicios tucumanos. En la homilía del Te Deum más relevante del 9 de julio advirtió que son las multitudes las que caen muy fácilmente en manos de prácticas demagógicas, presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica y la dignidad personal. “Lamentablemente seguimos siendo cautivos de estas prácticas en nuestra sociedad y que fuimos testigos últimamente. Que no se naturalicen esta clase de opresiones”, advirtió el sacerdote, quien pidió pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, con la correspondiente pluralidad, afrontando sus deudas pendientes.

A 40 años de su restauración y transitando el último tramo de una elección presidencial, por fuera de la dirigencia se van sumando los sectores que requieren la reconciliación entre la política y la sociedad. Porque de eso se trató el mensaje en el que se subrayó la importancia de recrear la política y el ejercicio del poder en clave de servicio para que la democracia, basada siempre en la soberanía popular y en la división de poderes, sea auténtica y representativa de los intereses del pueblo. Es la síntesis de lo que debe seguir, para lo que se deben corregir las desviaciones de estas décadas.

No es la economía, es la política.

