La BBC suspendió a uno de sus conductores por pagarle a un menor a cambio de fotos íntimas

Casi 45.000 dólares habría pagado un conductor de la cadena británica de televisión BBC a cambio de fotografías íntimas de un adolescente, según reveló este domingo una investigación del diario The Sun. El grupo audiovisual confirmó que suspendió de "un miembro varón" de su staff después de que saliera a la luz la historia y dijo que se están tratando "muy seriamente" las acusaciones.

The Sun publicó el viernes el testimonio de la madre de un menor, que acusa sin nombrarlo a un conocido presentador de la BBC de haber entregado unas 35.000 libras esterlinas (449.000 dólares) a su hijo de 17 años a cambio de fotos pornográficas. El tabloide también reveló en exclusiva que el presentador televisivo fue visto por la mujer "sentado en su sofá en ropa interior" y que lo vio desnudarse "hasta las rodillas" para una videollamada con el menor.

Me encantaba verlo en la televisión", dijo la madre del joven, que ahora tiene 20 años. "Así que me sorprendió ver una foto de él sentado en un sofá de su casa en ropa interior. Lo reconocí de inmediato. Estaba inclinado hacia adelante preparándose para que mi hijo actuara para él. Mi hijo me dijo: 'He mostrado cosas' y esta era una imagen de una especie de videollamada".

La mujer contó cómo su hijo le mostró un resumen bancario en línea que tenía numerosos depósitos hechos en nombre del conductor de TV. "Había grandes sumas, cientos o miles de libras a la vez. Una vez había enviado 5.000 libras esterlinas de una sola vez. El dinero había sido a cambio de fotografías sexualmente explícitas de mi hijo".

Según el diario, la familia contactó a la BBC el 19 de mayo para informarles de la situación, pero el presentador siguió conduciendo sus programa durante varias semanas más y cobrando "un salario de seis cifras". La madre rogó que hicieran que el hombre "deje de enviar dinero" a su hijo, pero relató que en junio el joven recibió por PayPal un pago de 1.300 dólares a cambio de más material audiovisual íntimo. "Mi hijo dijo que se había quedado sin dinero y de repente tenía este efectivo", relató.

Y agregó: "Es obvio para mí que la BBC no había hablado con este hombre entre nuestra denuncia del 19 de mayo y la de junio. Nunca quisimos una investigación. Solo queríamos que la BBC le dijera que se detuviera. Al principio, el jefe de seguridad nos dio un número que no existía. A principios de este año lo escuché por teléfono diciéndole a mi hijo: 'Te dije que no me llamaras'".

Dijo que su hijo había pasado de ser un "joven despreocupado a un fantasma adicto al crack". "Siempre hemos tenido una relación cercana. Mi hijo decía: 'Oh, el presentador me dará dinero más tarde' o 'Me dará 500 libras esterlinas'. y 'Voy a salir esta noche porque me ha dado dinero'. No me gustaba lo que me decía pero no quería que mi hijo dejara de confiar en mí.

"He tenido tres años de infierno", se lamentó. "El impacto de esto ha sido aterrador. Mi hijo siempre fue un gran estudiante pero ha habido un cambio radical de comportamiento. Es desgarrador. En mi mente, ese hombre estaba suministrando la grieta. Mi hijo no tendría acceso a este dinero si no fuera por él. Si continúa, entonces mi hijo terminará muerto. Exponer esto al público es la única forma de detenerlo".

"El presentador nunca ocultó su trabajo. Incluso le envió una foto de su escritorio en el trabajo a mi hijo que vi", dijo la mujer a The Sun. "Todo lo que quiero es que este hombre deje de pagarle a mi hijo por fotos sexuales y que deje de financiar la adicción a las drogas de mi hijo".

El nombre del conductor no trascendió, pero según The Sun es "una cara familiar conocida por millones de televidentes" que, después del reclamo presentado por la madre del joven, participó junto a sus jefes de la BBC de "una recepción con champán y una comida de tres platos". Celebridades de la cadena como Gary Lineker, Rylan Clark y Jeremy Vine negaron que sean la persona que está siendo investigada.

El gobierno británico dijo al grupo audiovisual que las acusaciones "deben ser investigadas con urgencia y sensibilidad". La ministra de Cultura a cargo de los medios británicos, Lucy Frazer, escribió en Twitter que el director general de la BBC, Tim Davie, le aseguró que el grupo público estaba investigando el caso "con prontitud y sensibilidad".

En el comunicado publicado domingo, la BBC confirmó que "tuvo conocimiento por primera vez de una denuncia en mayo". "El jueves recibimos nuevas acusaciones de distinta naturaleza y, además de nuestras propias investigaciones, nos hemos puesto en contacto con autoridades externas, como indican con nuestros protocolos", agregó. Su director afirmó, por su parte, que "condena totalmente los rumores infundados que se están difundiendo en Internet sobre algunos de nuestros presentadores".

Fuente: Perfil