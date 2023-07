Para Juan Grabois, la oposición "está cruzando una línea roja" en la campaña

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois consideró este sábado que "se está cruzando una línea roja", al referirse a declaraciones que formularon sobre él los postulantes de Juntos por el Cambio (JxC).

“Hoy salió Larreta a decir que para resolver los problemas de Argentina ‘hay que sacar a los Grabois del mundo’. Patricia Bullrich sacó un spot donde puso mi cara. (José Luis) Espert dijo ‘para Grabois cárcel o bala’. (Gerardo) Morales que me iba a meter preso. No me quiero hacer la víctima, víctima es el pueblo pobre, pero se está cruzando una línea roja", señaló Grabois según un comunicado partidario.

En el marco del acto de lanzamiento de su campaña en Bariloche, el precandidato le respondió a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que pronunciaron dichos que el dirigente social sintió como amenazantes.

"Plata y miedo nunca tuvimos. Lo que me hacen a mi después se lo pueden hacer a otros. No da que pase por un tubo que dos candidatos a presidente digan que quieren eliminar a otro candidato. Me preocupa mucho que nos acostumbremos”, apuntó.

El precandidato de UxP afirmó que Argentina tiene "la capacidad" de convertirse en "una potencia nuclear exportadora", al visitar el Centro Atómico de Bariloche.

“Tenemos capacidad, porque ya lo somos, de ser potencia nuclear exportadora”, afirmó el dirigente social, quien pidió hoy que se aumente la inversión en el área.

El postulante de UxP desarrolló en esta ciudad de Río Negro "una fuerte agenda de soberanía sobre los recursos estratégicos" y visitó además las instalaciones del Instituto Balseiro, donde fue recibido por Adriana Serquis, presidenta Comisión Nacional de Energía Atómica y gerentes de la institución.

“ Argentina es vanguardia internacional en energía atómica. Todo este desarrollo se financió con fondos públicos, y hay una interacción constante con las pymes y las empresas privadas”, sostuvo Grabois.

El precandidato consideró además que “la energía nuclear es fundamental para una transición energética justa, bajo los principios de ecología integral y justicia social, más allá de los mitos que quieran instalar justamente los principales responsables del cambio climático".

Grabois pidió la reestatización de las hidroeléctricas, y habló de la “situación tan injusta que padece el pueblo de El Chocón, que viviendo a metros de la represa tienen que pagar más cara la luz que en Buenos Aires".

"Tenemos una oportunidad histórica de pelear por la reestatización de las hidroeléctricas con participación nacional, provincial y municipal”, subrayó.

Por su parte, Serquis, afirmó que “el desarrollo de la tecnología nuclear en nuestro país alcanzó un nivel de reconocimiento internacional importante. Y tenemos grandes capacidades”.

Con respecto al desarrollo actual de nuestro país en materia de energía atómica, Serquis remarcó “tanto para el área de energía como para el área de salud el Organismo Internacional de Energía Atómica nos considera uno de los países con capacidad de poder ayudar a otros países de la región".

Fuente: BAE Negocios