Massa cuestionó el paro de colectivos y cargó contra empresarios: "No les tenemos miedo"

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, acusó hoy a algunos empresarios del autotransporte de pasajeros de ser "parásitos del Estado", aseguró que "no les tenemos miedo" y garantizó que "los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar".

El funcionario cuestionó duramente el paro que llevan adelante las empresas de colectivos, al que calificó de "extraño", porque "lo forzaron empresarios a los cuales el Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos de ellos la retuvieron para forzar a los trabajadores a salir a la calle".

"¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden? Acá hay dos grupos empresarios, a uno de los cuales le dicen 'el amarillo', que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías, porque fabrican carrocerías; pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad", sostuvo Massa.

En la misma línea, lanzó: "A los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar".

El jefe del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial del oficialismo se expresó así al inaugurar la ampliación de una planta depuradora de AySA en la localidad bonaerense de San Fernando.

En ese marco, Massa enfatizó que esos empresarios "no están discutiendo los salarios, porque estaban acordados en paritarias y se depositaron. Tampoco discuten tarifa, porque no les importa. No pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios, es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria".

"Tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, porque nosotros lo que pretendemos es que cada argentino tenga esa tarjeta y la plata vaya derecho al trabajador, no que la intermedie el empresario", resaltó.

Según el ministro, el oficialismo suela con "empresarios exitosos" y aclaró "pero también con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando, empiecen a rendir examen a la hora de mostrar sus resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera".

Con información de Noticias Argentinas