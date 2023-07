En su última sesión, el Senado dispuso autorizar a su presidente, el vicegobernador Antonio Marocco, a que proceda a remitir con su firma el informe solicitado por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, referido a los autos mencionados. El pedido de informes ingresó precisamente este jueves y la resolución fue la de agilizar cualquier tramitación, sin mayores detalles ni debates.

El Amparo es una acción judicial que puede iniciar toda persona para solicitar a la justicia la protección urgente de un derecho o garantía, cuyo ejercicio le fuese desconocido o estuviese amenazado por una autoridad pública o por otra persona. Fue incluida en el articulo 43 de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 y reglamentada por la Ley 16.986 desde 1996.

En la Constitución Provincial, el amparo está contenido en el artículo 87 que determina que procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad -excepto la judicial- o de particulares, que sean restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos establecidos en la Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado. Por ejemplo, la no prestación injustificada por parte del Estado de los servicios educativos, de salud y de otros esenciales da lugar a esta acción.

Este recurso tiene particularidades en Salta, ya que no acepta una reglamentación por ley. Son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción, dice el texto constitucional. Todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el Juez del amparo con arreglo a una recta interpretación de la Constitución.

Todo Juez Letrado es competente para entender en la acción, aún en el caso que integrare un tribunal colegiado. La Corte también puede receptar un recurso de esta naturaleza; según el apartado II del artículo 153 , lo hace directamente cuando se interponga ante actos u omisiones provenientes de alguna de las Cámaras Legislativas o del titular del Poder Ejecutivo; es decir, el gobernador.

Al tribunal se dirigieron los convencionales constituyentes mandato cumplido García Gambetta y Lardies luego que el Senado, el 31 de marzo de 2022, aprobara la designación de Elsa del Valle Pereyra Maidana y Marcos Segura Alsogaray, como miembros de la Auditoría General de la Provincia. Previamente se había planteado a la Legislatura su advertencia que no era procedente que se avanzara en la integración del órgano de control externo sin aguardar la reforma constitucional que estaba en marcha e iba a producir modificaciones en ese sentido. La Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados hizo caso omiso de la advertencia y en noviembre de 2021, cuando la Convención estaba a punto de concluir su tarea, elevó su propuesta a la Cámara alta, que la trató en la sesión del 31 de marzo de 2022.

Las designaciones en el Senado no tuvieron unanimidad. El dictamen de minoría, suscripto por los senadores Walter Wayar y Javier Mónico, fue acompañado por el voto negativo de Manuel Pailler y Carlos Rosso. Los cuatro votos en contra no alcanzaron para evitar las designaciones, realizadas con “un híbrido de la constitución anterior y la actual", como destacara Lardies, uno de los amparistas. La Constitución reformada dispone que la oposición tenga mayor representación en la comisión de Diputados que formaliza las postulaciones y no ocurrió cuando se integró y nominó a Segura Alzogaray para un tercer período de seis años y a Maidana, por entonces funcionaria del gobierno de Gustavo Sáenz, al que debía controlar.

No hay mucha exposición de la tarea que llevan adelante estos auditores, porque desde 2021 no hay publicaciones en su página de las resoluciones de la Auditoría. Tampoco se sabe demasiado del movimiento de la Corte en el sentido de contribuir a la transparencia de la tarea de control de las cuentas públicas.

Salta, 07 de julio de 2023