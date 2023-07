Alberto Fernández criticó a Mauricio Macri por los créditos UVA: "Le complicaron la vida a la gente"

Tras la aprobación del proyecto “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI” en la Cámara de Diputados, el presidente Alberto Fernández criticó este jueves en Catamarca al sistema de créditos UVA impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.

“Hemos sido el gobierno que más dinero y recursos destinó al interior de la patria”, dijo Fernández en un acto en el barrio Valle Chico, de San Fernando del Valle de Catamarca, donde entregó 90 de un total de 456 viviendas que requirieron una inversión de más de $790 millones y que corresponden al Plan Nacional de Suelo.

“Es un acto de estricta justicia, prestarle atención al norte argentino que había quedado desamparado en distintos momentos de la democracia y fue postergado injustamente”, aseguró el mandatario.

En este marco, aseguró: “No son créditos UVA, son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos convencidos porque el mercado no las hace, porque no ganan plata”.

Y agregó: “No tenemos muy en claro si con los créditos UVA le arreglaron o le complicaron la vida a la gente”.

Asimismo, el presidente recordó que mientras que el gobierno de Mauricio Macri entregó 14 mil viviendas en cuatro años, en su mandato son "117 mil familias que tienen su casa, que pagan un crédito según el salario, no según la inflación o el dólar".

"La política le cambió la vida a alguien. A mi no me deben nada, era un derecho que ustedes tenían, pero otros se hacían los distraídos y no querían reconocer ese derecho", dijo Fernández en referencia a los nuevos beneficiarios.

Perfil.