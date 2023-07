Días de soberanía

En el día en el que los argentinos conmemoramos la Declaración de la Independencia, aquella que se firmó en la Casa Histórica de Tucumán en 1816, se pondrá en marcha una obra que se realizó en tiempo récord y tendrá un impacto disruptivo para la balanza y la matriz energética argentina y, por consiguiente, para el desarrollo de la industria, la producción y el empleo nacional. Eso es, sobre todo en tiempos de crisis, voluntad política y determinación estadista.

Porque, ¿qué es la independencia o la libertad de un pueblo sin soberanía? Acaso una sumisión silenciosa y remozada. ¿Qué es la democracia electoral si la voluntad mayoritaria de progreso se encuentra amordazada por los privilegios de una minoría? Una cáscara vacía, carente de potencia y contenido.

El primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que se inaugurará este domingo viene a continuar las grandes obras de infraestructuras que sostuvieron el desarrollo de nuestra nación. Un hito al nivel de las vías férreas que empezaron a conectar nuestro territorio productivo cuando promediaba el siglo 19; como los hospitales y escuelas que llevaron la salud y la educación pública masivamente a cada rincón del país mediados del siglo 20; o como la creación y el florecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales —más conocida como YPF— en la visión del general Enrique Mosconi y en la convicción de Hipólito Yrigoyen.

El gasoducto que se pondrá en marcha este domingo mejorará el abastecimiento de gas en todo el territorio argentino y representará incremento substancial en las regalías sobre la producción de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional de todo el mundo. Además, representará un enorme ahorro fiscal, ingreso de divisas, promoción de la industria y la producción nacional; aumentará la capacidad instalada del transporte y la generación de miles y miles de nuevos puestos de trabajo de calidad.

En definitiva, como lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, la Argentina avanza contra viento y marea. Y claro, ese avance, ese camino colectivo —que representa un progreso nacional con inclusión económica y social—, encuentra importantes y poderosos detractores: Que no creen en un país federal y pretenden seguir acaparando desde el puerto; son agnósticos del país industrial; les incomoda la clase media con movilidad social ascendente; no creen que los trabajadores puedan ser felices y tener una vida digna; se horrorizan cuando una familia humilde compra un televisor o se sienta a comer en un restaurante, se refieren a la educación y a la salud pública como un gasto deficitario y no una inversión.

Y eso es lo que se pone en juego en las próximas elecciones. Dos modelos de país. Uno inclusivo y otro que expulsa a las mayorías para que se caigan del sistema. Desde sus tribunas mediáticas exageran que los jóvenes se van, pero nada dicen de las miles y miles de pymes que cerraron cuando les tocó gobernar.Hacen alarmismo con el gasto público pero nada dicen del endeudamiento histórico al que nos sometieron. Repudian a los pocos inmigrantes que estudian o se curan en nuestro país y callaron el vaciamiento del PAMI y el recorte universitario.

Aunque sean enemigos de la memoria, no pasó mucho tiempo desde aquella mañana del tedéum en nuestra catedral, cuando Monseñor Mario Antonio Cargnello le dijo en la cara al por entonces presidente Mauricio Macri que se lleve de Salta el rostro de la pobreza, visible en la cara de tantos peregrinos a quienes sus políticas nacionales habían desahuciado y empujado a la marginación.

Frente a la segregación social, unidad nacional.

Frente al centralismo porteño, federalismo e igualdad.

Frente a la concentración, desarrollo, crecimiento e inclusión.