Cavallo advirtió que la inflación podría saltar hasta el 9% mensual luego de las PASO

El ex ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, realizó un diagnóstico de cómo evolucionará la economía argentina hasta las elecciones PASO, que se realizarán el próximo 13 de agosto.

"Es posible que se evite caer en hiperinflación, pero la estanflación es cada vez más evidente y tiende a agravarse", aseguró el economista en un posteo que hizo en su blog personal, donde adjuntó diferentes cuadros y textos. Además, apuntó contra el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, sobre quien dijo que "sigue publicitando cifras del nivel de actividad económica que no se condicen con la realidad".

"Es probable que, hasta las PASO, incluido junio, los registros mensuales de inflación vuelvan a retroceder a alrededor del 7%, o incluso del 6% mensual", analizó el ex titular de la cartera de Economía sobre los aumentos de precios.

En ese punto, manifestó que "no hay que descartar que luego del 15 de agosto la tasa de inflación salte nuevamente al 8 o incluso al 9% mensual". Y agregó que esto podría ocurrir sobre todo si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "impone un ajuste mayor del tipo de cambio oficial".

La inflación hasta las PASO

"El gasto público durante los cinco primeros meses del año creció mucho más de lo que había sido presupuestado", comenzó diciendo Cavallo en la publicación. También señaló que para "lograr esta atenuación transitoria de la tasa de inflación el Banco Central ha reducido el ritmo de devaluación del peso en el mercado oficial desde principios de junio".

Por otro lado, indicó que la decisión del Ministro de Economía de pagar con reservas el vencimiento de 2.700 millones de dólares con el FMI se debe a que ha recibido una señal de que finalmente el organismo financiero hará el reembolso planeado "a pesar de que no se cumplieron, ni se van a cumplir, las metas fiscales".

El economista también afirmó que "el financiamiento del déficit fiscal de los próximos meses también aparece cubierto con la colocación de deuda en pesos a plazos cortos y con ajuste por inflación o por tipo de cambio oficial", lo que generará "un problema futuro por la concentración de vencimientos a comienzos del año 2024".

En su informe, opinó que "el objetivo del gobierno es evitar que una excesiva emisión monetaria agrave aún más el panorama inflacionario" de cara a las elecciones generales de octubre. En tanto, sostuvo que "puede afirmarse que el riesgo de explosión inflacionaria parece atenuado" por lo menos hasta las PASO.

Las cuentas fiscales

En su entrada de blog, Cavallo escribió que "el gasto, los ingresos y el déficit primario aumentaron durante los cinco primeros meses a un ritmo 50% más alto" de lo que se preveía según el presupuesto 2023. "A su vez, el déficit total se triplicó con respecto al registrado en los cinco primeros meses de 2022", añadió.

"En el presupuesto se preveía un aumento del 62% inferior al que se había producido durante 2022 (70%), pero durante los cinco primeros meses de 2023 el aumento, con respecto a los mismos meses de 2022, fue de 98%. Si se observa el comportamiento para mayo, mes en el que el aumento con respecto a mayo de 2022 fue del 215%, se debe concluir no sólo que el gasto total está aumentando mucho, sino que lo hace a un ritmo que se acelera", mencionó en referencia a unos de los cuadros que compartió.

En otra intervención sobre la tasa mensual de inflación, expresa que hubo una "desaceleración" durante junio de los precios comercializados online y de la tasa de variación del tipo de cambio oficial. "El gobierno seguramente lo festejará como un logro importante", comentó, pero al mismo tiempo advirtió que el "congelamiento de los precios dispuesto hasta el 15 de agosto por la secretaría de comercio" es una práctica que "no podrá continuarse luego de las PASO".

“La tendencia creciente de la tasa de inflación desde marzo de 2022 viene también explicada por el aumento continuo de los pasivos monetarios del Banco Central que aún sin los sobresaltos de los otros indicadores, marca un aumento persistente. No podría ser de otra forma, porque los pasivos monetarios incluyen tanto la base monetaria como el stock de LELIQs y éste aumenta al ritmo de la tasa de interés fijada por el Banco Central”, prosiguió.

"Se desmorona el argumento del crecimiento"

En otro apartado, el ex titular del Palacio de Hacienda cargó contra De Mendiguren y dijo que está "desmoronando" el crecimiento que pregonó: "El índice Mensual de Actividad Económica publicado por INDEC hasta abril da -0,1%, comprando abril de 2023 con el mismo mes del año anterior, la caída es del -4.2%".

"La actividad de la construcción también está cayendo según el índice del INDEC hasta abril (-1,7%) y mucho más según el índice construya que llega hasta mayo (-8,3%)", comentó Cavallo.

Otro de los datos que destacó, fue el siguiente: "El índice de la producción manufacturera del INDEC, que es el que destaca De Mendiguren, creció el 2,4 % hasta abril (en comparación con los mismos meses de 2022), pero la actualización de FIEL que llega hasta mayo ya registra una caída del (-0,1%) para los primeros cinco meses de 2023 en comparación con los mismos meses de 2022 debido a una caída de -3,4% de mayo 2023 contra mayo de 2022".

También sostuvo que los sectores medios "tratan de protegerse de la inflación comprando productos que tienen una gran componente de insumos importados", lo que se ve en los aumentos de producción y venta de automóviles y en shoppings, lo cual, para el ex funcionario, "no es muy diferente a la tendencia a comprar dólares para atesoramiento" y no puede leerse como un índice de crecimiento económico.

Acerca de los indicadores del nivel de los salarios reales pagados por el sector privado disponibles hasta abril "registran caídas que van del -1,7 % (asalariados registrados) al -12,9% (asalariados no registrados)", mientras que las importaciones y las exportaciones tuvieron "caídas del -9,6% y del -22,2% respectivamente" en los primeros cinco meses del años, si se los compara con el mismo período de 2022.

“Todos estos indicadores demuestran que el país ya se encuentra en plena estanflación, como lo ha estado desde 2011 en adelante. Lejos está la realidad de poder describirse como en crecimiento sostenido”, concluyó Cavallo.

Perfil