Un pequeño homenaje a un grande: Alfonsín y la pirámide salarial

Se estima que cuando los salarios pueden conformar una especie de triángulo salarial, conocido también como pirámide, y los tres lados son iguales, hay justicia salarial. Las remuneraciones fijadas por el gobierno militar, en lugar de formar un triángulo, conformaban una especie de mástil de bandera.

En Salta, yo integraba el gobierno de Roberto Romero, y teníamos el mismo problema. Tratábamos de encontrar un método para equilibrar mejor el esfuerzo, o el sacrificio de la crisis y no encontrábamos solución.

Alfonsín logró la respuesta. A partir del mes de enero de 1984. Todos los salarios, desde el presidente hasta el ordenanza, aumentaban mil pesos, de la moneda de entonces. Para el sueldo del presidente y de las más altas autoridades, este aumento significaba menos del uno por ciento. Para el ordenanza el aumento era de un poco más del treinta por ciento. De este modo las cargas se equiparaban.

En Salta, en reunión de gabinete, decidimos imitar la medida de Alfonsín.

El gobierno radical era transparente. Se informaba los sueldos de todas las autoridades, incluyendo los pocos gastos reservados.

En Salta, en este momento, no se brinda información adecuada. No hay transparencia. Solo una gran opacidad. Nosotros, los mandantes, no logramos que nuestros mandatarios nos rindan cuentas. Para dar un ejemplo, no muy preciso, pero esclarecedor. Suponga el oyente o el lector, que designa un administrador de sus bienes. Ud. es el mandante y el administrador es el mandatario. Pero luego, el administrador designado se niega a rendirle cuentas. Es lo que ocurre con nuestros representantes, que toman decisiones en nuestro nombre, pero para su propio beneficio. Hoy, la democracia participativa, por los avances tecnológicos, es totalmente aplicable e imprescindible.

¿Cómo podemos solucionar este problema de Salta? De ningún modo. Nuestra Corte de Justicia se negó a acatar una sentencia que los obligaba a denunciar cuánto cobraban, incluyendo los adicionales. Sólo informaron

el básico.

Una Corte que se niega a informar cuánto ganan, jamás obligaría a los otros poderes a hacerlo.

La Auditoria es un apéndice del gobernador. No podemos contar con ella.

En diputados, el bloque mayoritario se denomina “Sáenz conducción”. ¿Qué posibilidad tenemos de lograr una Salta transparente? Ninguna. Todo depende de la voluntad del gobernador en ejercicio. Éste, los anteriores y los que vendrán. Quién no brinda información pública adecuada, no cumple ni con la constitución ni con la ley.

Todos sabemos que el esfuerzo, o el sacrificio para superar la crisis no es parejo. El imaginario popular asigna sueldos astronómicos a nuestros conductores. Probablemente superiores a los reales. No creemos en la Justicia, ni en los partidos, ni en los políticos. La desesperanza nos deprime.

Pero si Gustavo imita a Alfonsín y consensúa con los otros poderes y luego obtiene una ley aprobatoria, aumentando las remuneraciones con una suma fija para todos los niveles, como lo hizo Alfonsín y Roberto Romero, nuestra comunidad, aún ignorando los sueldos reales, nos sentiríamos más calmos.

Cada elección disminuye el número de votantes y aumenta el de votos en blancos y nulos. Los así electos gozan de legalidad, pero no de legitimidad.

El 25 de Mayo de 1810, el pueblo, frente a los cabildantes prósperos, los militares y los eclesiásticos, sin la participación de mujeres, ni esclavos ni trabajadores comunes, quería saber de qué se trataba. Hoy seguimos queriendo saber de qué se trata.

Gracias Raúl por tu honestidad, por el Plan Alimentario Nacional, por el Nunca Más, por la condena a las Juntas, por el Mercosur, por respetar el preámbulo, que transformaste en una oración cívica, y también por respetar a rajatabla la constitución y las leyes.

Gracias por renunciar cuándo las variables económicas se te salieron de las manos. Gracias por permitir con el quorum, aun votando en contra, las leyes que requería el nuevo gobierno.

Gracias por ser una bandera que debemos alzar. Gracias por ser un modelo que debemos imitar.