Elecciones San Juan 2023: votaron los principales candidatos y hay baja participación

Son atípicas por el formato y también por la baja participación esperada. Las elecciones en San Juan no son sólo inusual porque se elige nada más que gobernador y vice, sino también porque la participación que se viene registrando es más baja que nunca. Hasta el mediodía, la mitad del horario habilitado para votar, sólo habían concurrido a las urnas el 25% de los 600 mil sanjuaninos del padrón.

Si bien los comicios transcurren sin sobresaltos y con todos los centros de votación funcionando a pleno, los ciudadanos asistían lentamente a ejercer el derecho y la obligación de elegir al sucesor de Sergio Uñac al frente del Ejecutivo provincial.

De hecho, el propio mandatario esta mañana habló sobre el tema de la participación y reconoció que sería más baja que en la elección anterior. El 14 de mayo, cuando se eligieron todas las categorías menos la fórmula a gobernador y vice -por el fallo de la Corte que vetó un nuevo período para Uñac y también para el tucumano Juan Manzur- la asistencia a las urnas había estado en el 75%.

Fuentes informadas y voceros partidarios del oficialismo y la oposición reconocían en diálogo con Infobae que el ausentismo podría superar el 35%. “Si es así, está dentro de las estimaciones”, explicaron.

Si bien el fenómeno del desinterés ciudadano por votar se repitió en la mayoría de las 17 elecciones que se realizaron este año -a excepción de Tucumán y Jujuy- en el caso de San Juan se ve acrecentado porque las estructuras partidarias, los intendentes y los cargo electivos departamentales ya fueron definidos en el anterior turno electoral.

¿El faltazo puede favorecer a Uñac o a la oposición? ¿Los que no van a votar son peronistas o de Juntos por el Cambio? Hasta las 18, no hay conclusiones firmes. Lo concreto es que, al ser una sola categoría la que están en el cuarto oscuro, se espera un conteo rápido y que entre las 19.30 y las 20 haya una tendencia definitiva.

Poco después del mediodía, los principales candidatos ya habían emitido su voto. El gobernador Uñac y su hermano Rubén lo hicieron en una escuela de Pocitos y Orrego en un centro de votación del departamento de Santa Lucía. Entre el peronismo y Juntos por el Cambio se disputan la sucesión. Las previsiones favorecen al oficialismo, pero los opositores confían en que pueda haber un batacazo o, al menos una elección pareja. Tanto que se lo espera al jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta en el búnker.

El candidato a gobenardor de Unidos por San Juan, Marcelo Arancibia, votó este domingo pasado el mediodía en el Colegio Don Bosco.

“Estoy convencido que hoy será un día histórico. Aprovechamos esta oportunidad para decirle a los sanjuaninos que vayan a votar, es un derecho”, aseguró el aspirante a mandatario provincial en diálogo con la prensa.

Y sostuvo: “Durante la mañana recorrimos todas las escuelas y durante la siesta seguiremos para ir a saludar a los fiscales y agradecer el esfuerzo que están haciendo”.

Marcelo Orrego, candidato a gobernador de la provincia por Unidos por San Juan, votó este domingo pasadas las 13 hs., en la escuela Carlos Pellegrini.

“Esta es la protesta más honesta que sólo nos toca cada 4 años”, manifestó el postulante a mandatario provincial, en conferencia de prensa.

Además, se pronunció en contra de la Ley de Lemas. “Es una Ley de Trampas, lo sabemos acá y en la China. Yo si soy gobernador, que lo voy a ser, el día que comencemos con el mandato vamos a eliminarla y vamos a llamar a un plebiscito, a los efectos de que el Gobernador dure cuatro años en sus funciones y si la gente entiende que es necesario, cuatro años más”, sostuvo.

Rubén Uñac, candidato a gobernador de la provincia por Frente San Juan por Todos, votó este mediodía y aseguró: “Es un gran desafío, el más grande de mi vida política”.

“Más temprano me reuní con parte de mi equipo de trabajo. Contento de una elección más, consolida la democracia, sea candidato o no, siempre voto con mucha alegría”, contó Uñac ante la presena presente”.

Además, sostuvo: “Las campañas me gustan, recorrí toda la provincia, donde nos hemos complementado muy bien con Cristian (Andino) y Sergio (Uñac, su hermano), era una campaña muy corta”.

El candidato a Gobernador por la agrupación Evolución Liberal, Sergio Vallejos, votó este domingo, y aseguró ante la prensa:“Mostramos seriedad al ir a la Corte Suprema de la Nación y creemos que tenemos un gran futuro”, dijo. Además, le pidió a “la gente de bien” que vaya a votar, consigna el medio San Juan 8.

Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, votó este domingo en el Colegio Froilan Ferrero de Pocito. “El 14 de mayo tuvo una alta participación, y hoy esperamos tener un porcentaje similar”, dijo el mandatario provincial.

“Fue llamativo porque la Corte utilizó un criterio para definir San Juan y otro para los intendentes bonaerense y provincia de Formosa. Un desastre la intervención de la Corte, una falta de respeto hacia el interior de nuestro país”, aseguró, en diálogo con la prensa presente, sobre el fallo de la Corte Suprema que le impide presentarse como candidato en esta elección.

Asimismo, Uñac respaldó la decisión de la lista de unida de Unión por la Patria, de cara a los comicios nacionales. “Me parece muy bien, hemos logrado una lista de unidad y ahora hay que trabajar”, sotuvo.

Por su parte, hizo referencia a la posibilidad de que otro gobernador peronista, como Juan Schiaretti, se acerque a las filas de Juntos por el Cambio. “Es una decisión de Juan, que lo conozco mucho y está gobernando muy bien. Pero yo soy peronista y hasta el último minuto voy a militar en este espacio”.

Fuente: Infobae