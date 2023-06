Cámara Nacional Electoral: Los precandidatos firmaron un compromiso digital

El pacto, que ya tiene dos antecedentes, y que es impulsado por la CNE contó con el guiño de todas las fuerzas políticas y la Corte Suprema.

Al mediodía, desde Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, acompañada por su compañero de fórmula Luis Petri pasando por Germán Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria, hasta Marcela Pagano, por la Libertad Avanza, se vieron las caras en el primer piso de la calle 25 de mayo. Los buenos semblantes dominaron la escena y, en un contexto dominado por las fake news y los trolls, todos apuntaron a tratar de generar acciones proselitistas sin golpes bajos. Dirigentes del Frente de Izquierda no asistieron al evento.

Sí lo hicieron representantes de las empresas Meta, Twitter, Google y Tik Tok; la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI); la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA); el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA); la agencia de noticias Agence France-Presse, la Asociación de Periodismo Digital (APD). Horacio Rosatti, presidente de la CSJN, también se dio cita.

Como destacaron desde la CNE, la finalidad del compromiso que rubricaron las entidades convocadas fue dedicado promover “la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”.

Un detalle no menor: este texto que suscribieron no tiene penalidad en caso de ser incumplido porque no tiene legislación que lo ampare. Es decir, las buenas prácticas a la hora de difundir contenido en redes sociales depende de, pura y exclusivamente, de las fuerzas políticas.

