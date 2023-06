Grabois: “Si fuera Presidente, la provincia de Jujuy estaría intervenida”

“¿Qué haría yo? La provincia de Jujuy estaría intervenida. Voy a conseguir el apoyo del Congreso, no te quepa la menor duda”, advirtió el precandidato presidencial de “Justa y Soberana” en un reportaje, ante la consulta sobre la situación política que atraviesa la provincia norteña.

Previamente, Grabois señaló que “lo que está pasando en Jujuy es un estado de sitio permanente” y denunció que esta semana hubo “secuestros a tres personas que denunciaron violaciones a derechos humanos”. “Son una chica de 17 años, un (joven) de 18, y una folclorista (Camila) Müller. Los golpearon y los torturaron, les vendaron los ojos. Son situaciones muy graves”, subrayó en declaraciones al programa “Navarro 2023″ por El Destape radio.

Según el referente de izquierda, el accionar del gobierno jujeño “forma parte de un proceso de intimidación” que se busca “tapar con el nombre de Milagro Sala, a la que se dedicaron a estigmatizar”, luego de conocerse que este jueves volvieron a allanarle su casa en el marco de la causa judicial que investiga la comisión de delitos por las manifestaciones en Jujuy de los últimos días, y que está a cargo el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes.

“Quieren ponerla a ella para no mostrar la pueblada en Jujuy y la tremenda represión”, amplió uno de los precandidatos presidenciales por el oficialismo, al tiempo que mencionó una advertencia que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch.

La competencia contra Sergio Massa

Este fin de semana, Grabois se relanzó como precandidato presidencial por UP luego de los vaivenes con el lanzamiento del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, a quien el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) apoyaba. Ahora, apunta a contener a los votos de izquierda y del kirchnerismo desencantado o defraudado por las negociaciones que culminaron con la postulación de Sergio Massa y Agustín Rossi.

Según la lista “Justa y Soberana”, la propuesta funcionaría como un instrumento de apelación al “voto útil”, en el marco de una estrategia general de todo el frente oficialista y para que el vencedor esté condicionado a adoptar una orientación con “contenido popular”.

El dirigente del Frente Patria Grande aseguró que un sector importante de la militancia estaba “disconforme con esa decisión que fue tan dolorosa” de bajar a Wado de Pedro, y que su postulación es “por lo menos es un cauce para los que estábamos devastados por esta decisión tengamos un camino que es un voto útil”.

Para Grabois, obtener el “mayor caudal electoral con la fórmula Grabois-Abal Medina” implicará una “mayor capacidad de condicionar al sistema político para fortalecer las negociaciones a cara de perro con el FMI, recuperar los recursos naturales” y apoyar a “los pueblos que están sufriendo violaciones a derechos humanos”.

“Los que me votan a mí, no van a votar (a Massa en las elecciones generales) si no hay un cambio en las prioridades del gobierno futuro”, subrayó, apostando a que el líder del Frente Renovador asuma parte de su agenda programática.

En una nueva delimitación del ministro de Economía, el referente del MTE planteó que la precandidatura de Massa forma parte de “una estrategia del establishment que logró concentrar la oferta electoral en garantizar los candidatos que representan sus intereses”, con dirigentes que “defienden los privilegios de las minorías y de “los mercados”, que es en realidad el capital financiero”. “Por eso vuelan las acciones”, definió.

“Desde luego, el sistema tiene su candidato (por Sergio Massa) y no soy yo. Vamos a dar una pelea contra un Goliat, pero tenemos un frente externo que es el más importante. La contradicción principal está en el proyecto inhumano de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich y (José Luis) Espert”, remarcó.

“En UP sea quien sea, el candidato tiene limitaciones. No puede avanzar con una política represiva. En JxC están compitiendo por ver quién es el más represor”, definió, y por eso planteó que seguirá respaldando al oficialismo, aún si resulta derrotado en la interna: “Tengo claro que el gana (en las PASO) gana; y el que pierde, acompaña”.

Consultado sobre un posible gabinete propio, en caso de imponerse en las primarias, Grabois aclaró que todavía no tiene definido el ministro de Economía, pero sí evalúa ya en algunas opciones, entre ellos, uno de los economistas políticos preferidos de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Hay gente que me gusta: (Alfredo) Zait me gusta como ministro de Economía, tiene una capacidad. No lo sabe, se está enterando ahora”, reveló.

La defensa de los recursos naturales, el reclamo de tierra, techo y trabajo, la promoción de la economía popular y sus derechos, y anular el acuerdo con el FMI y dejar de pagar la deuda externa para renegociarla son algunas de las consignas que levanta el Frente Patria Grande y que busca que el resto de la coalición se apropie para la próxima etapa.

“Si no hay confrontación, no hay liberación de la patria. Es un proyecto revolucionario en términos de reformas sociales. Nosotros planteamos la reforma agraria, la reforma urbana y la economía plural, eso es un cambio de fondo en la orientación estratégica de un país”, concluyó Grabois.

