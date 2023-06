Tres espacios políticos han puesto en marcha su campaña con la pretensión de llegar a la Casa Rosada y también dominar el Congreso. Por ahora no hubo eslóganes sino un movimiento ordenado a exponer ideas.

A pocos días de oficializar precandidatos y teniendo en cuenta que hay una primera estación en las PASO, el proceso de posicionamiento busca tirar los primeros trazos gruesos. Estas líneas deben ajustarse a una declaración programática que obligatoriamente integra la documentación liminar, que tomará más cuerpo cuando la carrera ya se lance hacia la toma de funciones electivas, lo que ocurrirá en octubre.

No quedan mayores opciones en tiempos en que se hace notorio que sobre los problemas que complican la vida de todos los habitantes del país, ya hubo propuestas que no se convirtieron en soluciones. Tampoco son los mismos que han venido tratándose en otros procesos electorales; todos se han complicado mucho más. No es que han envejecido, se han agravado.

En materia de campaña, la definición inmediata le fue facilitada al oficialismo cuando un intenso y extenso tiempo de negociación llevó a que se limitara en extremo la participación que da razón de ser a las elecciones primarias. Se presentó una fórmula que tuvo la pretensión de ser la única, pero no alcanzó ese primer propósito. El elector deberá tomar nota que tiene opciones si su decisión es acompañar al grupo del poder y reconocer en la oferta si subsisten las razones para seguir dando el apoyo a una gestión que no es nueva ni eficiente.

Tampoco lo fueron los del principal espacio opositor. Allí también habrá interna el 13 de agosto y uno de los sectores participantes presentó tres de las revoluciones que son necesarias realizar para alcanzar los objetivos propuestos. Adaptadas para cada región del país, serán explicadas en 46 días por su principal referente. Según Horacio Rodríguez Larreta, el objetivo es cambiar la vida de todos los argentinos y erradicar al kirchnerismo para siempre; eso es algo más que un cambio de gobierno.

Para una comunidad sometida a los padeceres provocados por trabajos de mala calidad o inexistentes, sostener las fuentes de empleo con medidas concretas como la reducción de impuestos y la modernización del sistema laboral puede parecer alentador. Tomar por las astas al toro de inseguridad no es un tema menor, especialmente si incluye la lucha contra el narcotráfico. Dejar en la frontera al Ejército mientras se vuelca a Gendarmería dentro del territorio nacional es una propuesta concreta, tal como garantizar la infraestructura y conectividad a la educación. Hasta aquí parte de las cartas que dio vuelta la oposición mientras prometió que hay mucho más.

Otra ficha que se ha movido dejó bastante para debatir a fin de determinar si puede resolver la crisis nacional, para el caso que su propuesta sea aplicable. El mentor de un plan de 10 propuestas que serán la fuente de medidas que corrijan el rumbo de una nave que parece se va al garete es Javier Milei. Se trata de un personaje excéntrico que concentró la atención ciudadana verbalizando la inquietud, la incertidumbre y el desánimo de una sociedad que comenzó a mostrar intolerancia.

Formalizó propuestas extremas como la eliminación de la obra pública y de la gratuidad de la educación. El déficit fiscal no es una variante que utilizaría en ninguna circunstancia y la decisión de realizar un fuerte ajuste del gasto público lo llevaría a retirar subsidios. Es el hombre que habla de eliminar el Banco Central e imponer la dolarización.

Es apenas el comienzo pero es el momento de entrar en un proceso que no debe quedar en las manos de una dirigencia que no es confiable. Si la decisión es de todos, la abstención o la autoexclusión no son opciones que debieran considerarse.

Salta, 28 de junio de 2023