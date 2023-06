Hay consenso

El frente de Juntos por el Cambio, que se amplió con la incorporación de otros partidos a los tres originales fundadores, se presenta a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias -simplificadas por la contracción PASO- con dos fórmulas que compiten entre ellas, no solamente en rivalidad electoral sino fundamentalmente cuál de ellas posee la conformación de mayor dureza para aplicar en el caso de ser gobierno. Pica en punta la que encabeza Patricia Bullrich prometiendo mano dura y una política de shock, quien a pocas horas de asumir -si ganara- promete aplicar todos los remedios que a su entender, son necesarios para poner orden; en tal dinámica subraya esa conducta con la elección de un vice que, como ella, prioriza la aplicación de la fuerza como el elemento más disuasivo en su gobierno. A su vez Rodríguez Larreta del mismo espacio retruca a la Bullrich con un Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que se perfila como el mejor represor de la Argentina y negacionista de los derechos de los pueblos originarios, que sólo un firme reclamo de ellos en Purmamarca, con un alto costo de heridos y detenidos hizo a Morales derogar los artículos 50 y 36 de la Constitución Provincial que les privaba de los derechos que la historia y la Constitución Nacional les reconoce. Con Morales en la fórmula presidencial la emparda a la Bullrich y Petri.

Unión por la Patria se inaugura en la preparación de las Paso con una sola lista, de unidad le llaman, ya que varios candidatos que se perfilaban en la gatera supieron dejar esa pretensión y entender que primero está la patria y no las apetencias personales por mas legítimas que ellas fueran y por más buenos candidatos que fueran.

Al revés de los de Juntos por el Cambio la fórmula que integran Sergio Massa y Agustín Rossi está impregnada de lo que ya está probado, fundamentalmente personas dialoguistas que jamás aplicaron ni siquiera amenazaron con la represión o persecución a nadie. Ese temperamento político fue puesto en práctica en la Cámara de Diputados de la Nación por ambos ya que uno fue un presidente del consenso y el otro un veterano presidente del bloque mayoritario del justicialismo. Ambos tienen experiencia más que sobrada en cargos del Poder Ejecutivo: Jefe de Gabinete de Ministros ambos, Ministro de Defensa Rossi y cuando en julio del año pasado la Argentina estuvo al borde de una severísima crisis Massa se puso al frente del Ministerio de Economía y con mucho trabajo político e idoneidad nos evitó un colapso. A esto me referí en mi columna del 10 de agosto de 2022 titulada Sergio Massa.

Estos candidatos son la otra cara de la moneda. No planean pérdidas de derechos, no estigmatizan a los trabajadores, tampoco denostan a los empresarios, ni pretenden dejar afuera estudiantes del ascenso educativo por un ajuste; por el contrario, quieren priorizar la salud como un derecho público insustituible y confían en que los argentinos juntos podemos construir un bienestar real y no declarativo.

Así se llegó a un consenso en Unión por la Patria como una muestra de una política para transitarla de igual forma en el país.