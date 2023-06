La fugacidad de una tapa y el vértigo de la acción política

En orden de aparición en la tapa de los diarios, esos temas eran la reforma constitucional de Jujuy y lo que sobrevino, sobre todo en la ciudad capital, y el anuncio de una fórmula presidencial del frente oficial a nivel del país: De Pedro - Manzur.

Al día siguiente, confirmando ese parecer según el cual nada es más viejo que la tapa de los diarios, el eje de la discusión dejó de ser esa fórmula porque ya no lo era. En su reemplazo, como prenda de unidad, hubo el anuncio de otra, Massa Rossi.

Desde entonces, el análisis de la reforma constitucional de Jujuy, de la violencia desatada en las calles y en especial sobre las oficinas de la legislatura, la policía y varios automóviles estacionados en las inmediaciones, fue desplazado a un segundo lugar de interés. Son las reglas de la dinámica de la acción política. Era la hora de pensar en los motivos que obligaron al cambio de fórmulas y también de esperar los resultados de elecciones a gobernador en Córdoba y Formosa.

Quedará para discusión jurídica, si esa reforma tiene algún defecto que permita discutir su inconstitucionalidad con respecto a la Constitución Nacional, o política, si era conveniente que un gobernador de la provincia fuera a la vez convencional constituyente, si fue la mejor decisión acelerar los tiempos para concretar la reforma, pasando de 90 días a 10, y al final a 4 días de una madrugada. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con los dos artículos del nuevo texto que el gobernador anunció que se dejaban sin efecto cuando la convención ya estaba disuelta, etcétera.

En cuanto a los incidentes y a quién o quienes los planificaron, ya intervienen la justicia jujeña y la federal de la CABA. La primera se ocupa de las consecuencias penales de la violencia y de los detenidos. Se supone que también se ocupa de los presuntos excesos en la represión. La otra tiene a cargo la investigación del presunto financiamiento de los violentos con fondos públicos provenientes de alguna opaca caja del Estado Nacional. Por eso es un caso federal en principio.

La vieja etapa de los diarios de los viernes, en la parte que se refiere a la primera fórmula de Unión por la Patria, empezó a envejecer quien fue por poco tiempo candidato a la presidencia, no conseguía la autorización para anunciar a su compañero de fórmula y precandidato a la vicepresidencia, el señor Manzur. Es que ya de antes de esa etapa había empezado a mover sus piezas el actual ministro de Economía y líder del Frente Renovador, acompañado en ello por el presidente de la Nación y el reemplazante del gobernador del Chaco, habitual vocero de los gobernadores oficialistas, que está demasiado ocupado con un presunto femicidio cometido en resistencia. Nos referimos al actual gobernador de la Rioja.

Para todos ellos, la primera fórmula no llegaba a emocionar a nadie menos a los jefes provinciales ni a los intendentes. El músculo político del ministro de Economía era suficiente para sostener sus ya conocidas ambiciones presidenciales. Al menos lo fue para convencer a la vicepresidenta. El presidente por su parte pidió proponer al acompañante de la fórmula y algunos lugares para sus escuderos en la lista de las provincias de Buenos Aires. Así se llegó a la segunda fórmula.

El vértigo no se detuvo porque a la medianoche del sábado pasado se presentaron la lista de candidatos para las PASO del mes de agosto. Este domingo se eligieron gobernadores en Córdoba y Mendoza. En la primera ganó por un escaso margen el candidato de Schiaretti, Martín Miguel Llayora. En Formosa, Insfran fue elegido para que el que será su octavo mandato consecutivo. La noche del domingo un analista serio, el señor Novaro, dijo en la TV que ese era un autoritarismo eficaz. Interesante.

El sábado, por Lanata, se supo que hay una consultora especializada en cortes o piquetes. Se llama Diagnóstico Político. En este año, hasta fines de mayo, registró 3408 piquetes, unos 700 mensuales. Preocupante.

De nuevo sobre Córdoba, el resultado ha ratificado parcialmente el liderazgo de Schiaretti, porque seguramente esperaba más votos y más asistencia para darle base territorial a su precandidatura a la presidencia. La elección de Formosa no pudo ser impedida por la acción judicial intentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habría motivos suficientes como para no resolverla cautelar antes de estas elecciones y así estudiar a fondo un caso que no tiene antecedentes en el máximo tribunal. La constitucionalidad de la cláusula de las reelecciones indefinidas.

Sobre lo de Massa habrá muchas lecturas. Ya se dice, por ejemplo, que con su precandidatura la vice se dedicará tiempo completo de la provincia de Buenos Aires. Si así fuera, una eventual derrota sería solo culpa de Maza. No creo que sea así. Esa derrota incluiría todo el gobierno que ella hizo posible.

Nadie sabe cómo hará Maza para dar esperanzas en el tiempo que queda hasta agosto, con casi todas las variables que todavía quedan a su cargo en contra. Consiente de todo eso, ha peleado para ser lo que se llama el candidato de unidad. Lo de Grabois es testimonial y presencial a la vez. Veremos. La campaña ya empezó.