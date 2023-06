Candidatos de Buenos Aires para un país federal

Ya tenemos los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, los candidatos a legisladores del Parlasur y también los representantes como senadores y diputados nacionales, de ocho provincias a senadores y de todas las provincias candidatos a diputados nacionales.

Primer elemento de análisis a tener en cuenta: las principales fórmulas de los espacios políticos más grandes de la Argentina, siguen teniendo como candidatos a dirigentes que responden a la zona metropolitana de Buenos Aires. Eso no está bien o mal per sé, es importantísimo que nosotros entendamos que la Argentina es mucho más grande que ese conurbano de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y que puede haber políticas que integren la República Argentina. Es cierto que eso se puede ver expresado en las fórmulas, las diferentes fórmulas de presidente y vicepresidente de la Nación pero lo importante y lo trascendente no está en quién ocupa los cargos: lo importante es cuáles son las políticas públicas que vayamos a llevar adelante.

Sectores vinculados al mercado están festejando esta semana diciendo que son optimistas respecto de la orientación promercado de prácticamente todos los candidatos que tienen posibilidades electorales. El problema es: ese promercado ¿también incluye un modelo de desarrollo inclusivo en la Argentina? Porque el grave problema es que la Argentina ha entrado en un círculo vicioso atado a un modelo de especulación financiera del cual no puede salir y lamentablemente, hasta ahora, la expresión de los principales candidatos, los principales espacios políticos sigue atado a esa lógica de la especulación financiera que obliga a aquellos que representamos un modelo de país diferente no solo por una cuestión ideológica, sino esencialmente por una cuestión geográfica o geopolítica a aquellos que somos de provincias que están atadas a la actividad productiva y al desarrollo necesitan políticas públicas desarrollistas.

Esos no son discursos, eso es reducción de impuestos, es aliviar la situación de los empleadores, es generar condiciones de competitividad para la erradicación de empresas fuera de la zona metropolitana. Ha llegado el momento de empezar a discutir sobre las políticas públicas que cada uno de esos candidatos que ya están definidos, debe proponerle a la gente.

Desde nuestro lugar de la Argentina, del interior profundo, el principal desafío que debemos de tener a mi juicio es ese.