Participación

Desde este lunes queda operativa la Mesa de Trabajo Permanente, que se acordara en el encuentro que el 9 de junio pasado permitió que se normalizara el dictado de clases para un número importante de niños del nivel primario y de estudiantes secundarios. Este grupo de trabajo, en principio, debe resolver planteos que pueden condicionar lo que resta de un período lectivo que alcanzó picos de conflictividad elevados, que no solo se expresaron en el cierre de establecimientos educativos por un masivo paro sin convocatoria gremial sino en la interrupción de rutas vertebrales para el tránsito de la producción.

En conocimiento de las cuestiones laborales irresueltas en el área de educación, hubo una reunión entre los legisladores que mediaron para destrabar el conflicto docente y los funcionarios del Ministerio de Educación y de la cartera de Economía a fin que la actividad de la mesa de trabajo técnico y político, de la que participan 23 delegados de autoconvocados, sea conducente. Este encuentro, con el que cerró la semana anterior, fue encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, quien hizo punta para posibilitar un diálogo entre las partes en conflicto.

De todas maneras no se debe ignorar que el escenario desde la primera reunión ha mutado como consecuencia de un crecimiento de la conflictividad social que ha trascendido las fronteras provinciales. Al margen de los acuerdos que se vienen alcanzando, hubo un paro nacional que arrastró a los referentes locales –especialmente de los gremios que están marginados de las actuales negociaciones- a una convocatoria de escaso acatamiento pero políticamente indicativo de las posiciones que se pueden ir adoptando mientras se desarrolla un proceso electoral significativo.

Los especialistas no descartan una generalización de la protesta docente a todo el país, reconociendo antecedentes históricos que no están en la mira de una dirigencia política ocupada en comicios inminentes. El fenómeno de los docentes autoconvocados tiene como punto de partida la “Marcha Blanca” de 1988, una movilización emblemática de una huelga docente que se extendió por más de 40 días en todo el territorio nacional. Tras negociaciones que permitieron el levantamiento del paro, algunas organizaciones pertenecientes a CTERA decidieron no acatar la conciliación obligatoria establecida por el gobierno y se autoconvocaron para seguir adelante con la acción colectiva. Fueron acciones intermitentes que dejaron como enseñanza que la carencia de herramientas institucionalizadas de protesta aparece como limitación y convoca a reconquistar y reconstruir el espacio sindical. En más de tres décadas no se lograron superar los problemas que motivan la protesta docente como la precarización y hasta descualificación de su trabajo y la crisis de su representación gremial.

El Gobierno Provincial en los últimos quince días ha cedido más que en los casi 4 años transcurridos de gestión. Renunció a un principio al que pretendía aferrarse de “día no trabajado, día no pagado” y lo canjeó por un plan de recuperación de contenidos de incierta aplicación. Se allanó a emitir instrumentos legales frente a la desconfianza de sus interlocutores, vetó parcialmente una ley que también cuestionaban y comprometió una gestión ante el Gobierno Nacional para mejoras en áreas de frontera. Pero hay un camino largo por recorrer ya que el límite es diariamente desplazado por la crisis económica y social.

No hay margen para posiciones duras ni para compromisos incumplibles. Por ahora, solo puede sostenerse el diálogo para encontrar soluciones en un marco de participación.

Salta, 26 de junio de 2023.