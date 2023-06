“En Salta tenemos las peores estadísticas en todos los rubros”, sostuvo Biella

Por Aries, el precandidato a diputado nacional y presidente del partido “Salta Independiente” Felipe Biella refirió a las próximas PASO que se desarrollarán el 13 de agosto.

“Queremos que los salteños tengan una voz dentro del Congreso, nosotros no estamos alineados con ningún espacio nacional porque nuestro objetivo es defender Salta: tenemos las peores estadísticas en todos los rubros y eso no debe ser así” detalló.

Por otro lado, aseguró que acompañarán a un candidato a presidente cuando conozcan una propuesta concreta para modificar la economía.

“Hoy las familias no cubren la canasta básica, si no adherimos a ningún candidato presidencial es justamente porque no conocemos su propuesta: luego de la PASO veremos cuál es el que nos representa y definiremos a quién acompañamos para las elecciones generales” concluyó.