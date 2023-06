Nadadora argentina está a un paso de conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas

Ailén Lascano Micaz, una atleta de 31 años nacida en Viedma, logró cruzar 40 kilómetros de aguas abiertas en tan solo 13 horas y 10 minutos a pesar de las bajas temperaturas y las fuertes corrientes propias del Canal de la Mancha. Dicha hazaña la llevó a consagrarse como la primera nadadora de Rio Negro en hacerlo.

El desafío es denominado como “el Everest para los nadadores” por las dificultades que plantea; sobre todo, teniendo en cuenta las estrictas regulaciones impuestas por la Channel Swimming Association para dar oficialmente como superado el cruce, ya que no se permite ninguna ayuda artificial, excepto gafas, gorro (no de neopreno), pinzas para la nariz, tapones para los oídos y un traje de baño clásico que no ofrezca ni protección térmica ni flotabilidad. En la actualidad, cerca de 2.700 nadadores y nadadoras lograron completar este trayecto.

Entre los desafíos más importantes a los que se enfrentó, estuvo la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York, la cual hizo en 9 horas en aguas que rondaban entre los 18 y 19 grados. Pasó entre el skyline más famoso del mundo y en la zona del parque de diversiones de Coney Island. “Me sentía como en una película pero abajo del agua”, recordó Ailén sonriente.

Así, se propuso superarse a sí misma y el 21 de junio a las 22 horas de Argentina emprendió un nuevo reto personal en el Canal de la Mancha, trayecto que realizó en compañía del capitán Stuart Glesson y su equipo de Sea Leopold, según informó el medio local RN.

De cara al futuro, tiene otro objetivo muy grande por delante, que la llevaría a obtener sumar otro reconocimiento internacional. Para ello, deberá enfrentarse al canal de Santa Catalina, ubicado en California, Estados Unidos.

Debido a la suma de todos los requisitos y la exigencia física requerida, muy pocos nadadores han completado la prueba desde 1875, cuando fue culminada por primera vez por el inglés Matthew Webb. Actualmente, son menos de 2.800 los y las nadadoras que lo lograron.

Infobae.